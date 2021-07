Un aviso para millennials y centennials: estos son los efectos secundarios de vacunas Sinovac y Sputnik V

Con el arranque de la campaña de vacunación para Millennials, la inyección Sputnik V se convirtió en una de las inyecciones protagonistas para este grupo de edad, siendo la elegida para ser aplicada en esta etapa del proceso contra COVID-19 en la Ciudad de México.

El fin de semana, el Gobierno capitalino anunció el arranque de inoculaciones para las personas de 18 a 29 años de edad, y en este caso, la vacuna Sinovac será aplicada en seis alcaldías de CDMX.

La vacuna rusa tiene una tasa de seroconversión del 94 por ciento, mientras que la segunda dosis aumenta en gran medida los títulos de anticuerpos y la capacidad neutralizante, de acuerdo con un estudio publicado el 9 de julio en Science Direct.

Sobre Sinovac, los datos sobre eficacia arrojan que esta vacuna previene el COVID-19 en el 51 por ciento de los vacunados, evitó la enfermedad grave y la hospitalización en el 100 por ciento de los individuos.

Ahora...

Te contamos los efectos que podrían causar ambas inyecciones:

Sinovac (CoronaVac):

Según ensayos fase 1 y fase 2, publicados en The Lancet.

Dolor en el brazo durante los 28 días posteriores a la aplicación de la vacuna

Este fue el efecto secundario más común, informado por el 17 al 21 por ciento de las personas que la recibieron.

Fatiga

Diarrea

Dolor muscular

Las personas que fueron inoculadas con esta opción, presetaron una menor incidencia de fiebre en comparación con otras vacunas COVID-19.

La mayoría de estos efectos secundarios fueron leves y duraron solo 2 días, apunta Medical News Today.

Sputnik V:

(”Agárrate fuerte y destina ese día de tu vacunación como día de descanso”... escribe esto quien fue vacunada con Sputnik V dos días atrás, aunque recordemos que cada organismo reacciona diferente).

Según ensayos fase 3, publicados en The Lancet.

Enfermedad similar a la gripe

Dolor de cabeza

Dolor articular

Fatiga

Reacciones en el lugar de la inyección

Irritaciones en la piel

La que escribe estas líneas y otras personas de El Financiero y sobre quienes recibimos comentarios que también fueron inoculadas con Sputnik V presentamos, además de los efectos ya señalados, fiebre, escalofríos, dolor muscular y nauseas.

Algunos de estos efectos secundarios son similares a los de las vacunas COVID-19 de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Los adenovirus (componente base de la vacuna), en su estado natural, pueden replicarse en el cuerpo y provocar enfermedades, como el resfriado común. Cuando se usan en vacunas, los adenovirus se alteran para eliminar su capacidad de replicarse.

Asiste a tu fecha de vacunación y recuerda que si tú no presentas efecto alguno, esto no quiere decir que la vacuna no haya funcionado en tu cuerpo.