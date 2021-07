Centennials: Esta es la eficacia de las vacunas Sinovac y Sputnik V

Las personas de 18-29 años de seis alcaldía en la Ciudad de México serán vacunadas con Sinovac, conocida también como CoronaVac, y Sputnik V. Te contamos sobre los dos inmunizadores, por si tienes dudas respecto a su efectividad.

Sinovac

En junio el laboratorio chino Sinovac Biotech recibió la autorización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para su vacuna contra el COVID-19.

La OMS recomendó su uso para personas mayores de 18 años en un esquema de dos dosis, con un intervalo de dos a cuatro semanas entre ellas, según un comunicado.

El director ejecutivo de Sinovac, Yin Weidong, comentó a principios de junio que la investigación de la Fase I y la Fase II había involucrado a varios cientos de participantes y demostró que la vacuna de la compañía era tan segura y eficaz para los niños como para los adultos.

De acuerdo con los datos sobre eficacia, esta vacuna previene el COVID-19 en el 51 por ciento de los vacunados, evitó la enfermedad grave y la hospitalización en el 100 por ciento de los individuos.

Indonesia reportó una eficacia de 65 por ciento contra el virus SARS-CoV-2, mientras que Turquía informó de una efectividad de 91.25 por ciento.

Sputnik V

Fue la primera vacuna COVID-19 registrada para su uso en el mundo, sin embargo, ha sido objeto de diversas controversias porque no ha recibido la aprobación para su uso de emergencia por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los científicos rusos publicaron sus resultados provisionales de los ensayos de fase 3 en The Lancet en febrero pasado. Dijeron que más de 18 mil participantes habían recibido dos dosis de la vacuna en un intervalo de tres semanas y afirmaron que la eficacia era del 91.6 por ciento sin efectos graves.

Se han realizado estudios donde se prueba la eficacia de la vacuna rusas ‘en el mundo real’. Uno de ellos es Sputnik V Vaccine Elicits Seroconversion and Neutralizing Capacity to SARS CoV-2 after a Single Dose, donde se evaluó el éxito del inmunizador contra el SARS-CoV-2 en los trabajadores del sector salud en Argentina.

A los 21 días de recibir la primera dosis de Sputnik V se encontró que el 94 por ciento de las personas desarrollaron anticuerpos

’'La alta tasa de seroconversión después de una dosis única en participantes sugiere el beneficio de retrasar la administración de la segunda dosis para aumentar el número de personas vacunadas. Los datos presentados proporcionan información para orientar las decisiones de salud pública a la luz de la actual emergencia sanitaria mundial’', señala el informe del estudio.

Con información de Bloomberg y AP.