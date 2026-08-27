Último viernes de vacaciones sin multa: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 28 de agosto

El Hoy No Circula aplicará de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex.

Cuida tu ‘morralla’, porque la quincena será hasta el lunes y el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México aplica con normalidad este viernes 28 de agosto.

Este viernes, los vehículos con engomado azul, terminación de placa 9 y 0, y holograma 1 y 2 no podrán circular.

El programa Hoy No Circula regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas. Puedes obtener más información sobre los días que aplica el Hoy No Circula para tu auto en este enlace .

Contingencia ambiental: No hay restricciones adicionales vigentes, según el reporte más reciente del SIMAT con corte a las mediciones de calidad del aire actuales.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los autos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes son:

Autos particulares con engomados que no sean Azul y terminaciones de placas que no sean 9 o 0.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?