Tras el rastro de Gabriela ‘N’: Catean casa en Chimalhuacán por muerte de motociclista en Iztapalapa

Imagen ilustrativa. Agentes de la Fiscalía del Edomex y CDMX realizaron un cateo en un domicilio donde presuntamente se escondía Gabriela 'N'. (Fiscalía Edomex/Shutterstock)

Las autoridades siguen el rastro de Gabriela ‘N’ por la muerte del motociclista Roberto ‘N’ y llevaron a cabo un cateo en un domicilio de Chimalhuacán, Estado de México.

De acuerdo con medio locales, agentes de la Fiscalía del Estado de México y de la Ciudad de México actuaron en coordinación para realizar el cateo en el domicilio donde presuntamente se escondía Gabriela ‘N’.

Luego de ingresar y registrar la propiedad en el municipio mexiquense, las autoridades descartaron que la presunta homicida de Roberto ‘N’ se encontrará en el lugar.

Al interior, según Quadratín, se encontraba una familiar de Gabriela ‘N’, que tras ser interrogada por los agentes de las dependencias negó conocer el paradero de la mujer.

Gabriela ‘N’ continúa como prófuga de la justicia, luego que se girara una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado el 7 de enero.

¿Por qué buscan a Gabriela ‘N’ tras muerte de Roberto ‘N’ en Iztapalapa?

El pasado 3 de enero, Gabriela ‘N’, enfermera de 43 años, protagonizó un accidente automovilístico con Roberto ‘N’, motociclista de 53 años, cuando circulaba entre calle Eje 6 Sur y Periférico, en la Ciudad de México.

La mujer aparentemente no detuvo el vehículo después del accidente con el motociclista y mantuvo su marcha, pero Roberto ‘N’ fue arrastrado, lo que le provocó la muerte.

El incidente quedó registrado por otros automovilistas que notaron con extrañeza el rastro que dejaba el vehículo Honda City, color azul marino, que conducía Gabriela ‘N’.

La mujer se dirigió hasta Nezahualcóyotl, Estado de México, donde se ubicaba su domicilio. En este municipio abandonó el vehículo para posteriormente huir, las autoridades lo localizaron el 5 de enero, dos días después de los hechos, sin placas y con daños visibles en la parte frontal causados por el atropellamiento.

¿Quién era Roberto ‘N’, atropellado por Gabriela ‘N’?

Luego del accidente, la víctima fue identificada como Roberto ‘N’, que trabajaba como un repartidor de productos lácteos para una empresa privada.

La noche del 3 de enero, Roberto se dirigía a encontrarse con su esposa para después volver a su domicilio, pero no llegó a su destino.

Los familiares de la víctima se manifestaron en varias ocasiones en las inmediaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para exigir justicia.

A la par, motociclistas y repartidores se movilizaron en calles de Iztapalapa para sumarse en las presiones a las autoridades para que den resultados en el caso.