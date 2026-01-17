¿Ahí vive el ‘Tío Chueco’? Esta es la historia de la casa de Coapa, en CDMX, con paredes inclinadas a 45°

Sí estás viendo bien. No es una ilusión óptica ni estás con el ‘Tío Chueco’. Como si fuera el imponente Titanic inclinado, a punto de hundirse, la ‘casa chueca’ en Coapa, al sur de CDMX, se ha convertido en un punto de atracción para entusiastas de la arquitectura.

¿El inmueble quedó así por un sismo? No. Esta vivienda desafía las reglas de la arquitectura al mostrar una estructura que parece a punto de colapsar. Sus ventanas y paredes tienen una inclinación de 45 grados y ‘coquetean’ con el piso.

Si vas por la avenida División del Norte, rumbo a la Calzada Acoxpa, es posible que ya conozcas la ‘casa chueca’, pero, ¿cuál es su historia?

¿Quién construyó la ‘casa chueca’ de Coapa y quién es su dueño?

Los dos hombres detrás de la ‘casa chueca’ de Coapa son Eligio Salazar y Humberto Aguilar, el dueño del terreno donde se construyó la vivienda y el arquitecto que se encargó de llevar al extremo lo que aprendió en la universidad.

Cuando decidió construir el inmueble, Eligio Salazar le encomendó a Humberto Aguilar la misión de diseñar una casa que fuera distinta al resto: “Haz algo diferente”, le dijo.

Aguilar, un arquitecto egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), es conocido por haber participado en la construcción del panteón Jardínes del Recuerdo, así como de la Casa Popular de San Jerónimo, según portales especializados en diseño y arquitectura.

Impulsado por la idea de romper las reglas, Humberto Aguilar diseño y supervisó la construcción de la ‘casa chueca’ en los setentas.

Al final de la obra, Eligio Salazar no habría quedado contento con su vivienda; sin embargo, el tiempo le dio el reconocimiento a la obra de Humberto Aguilar. Estudiantes de arquitectura iban a visitar la casa, mientras que se hacían reportajes sobre su construcción y su fachada inclinada.

Cuando se dio cuenta, Salazar era dueño de una edificación ‘icónica’ de la Ciudad de México, que se suma a viviendas y edificios emblemáticos como la casa de la Tía Toña en Chapultepec, el edificio de Celanese Mexicana, que se sostiene sobre un pilar, o la Casa Praxis, que combina el brutalismo y el futurismo de la mano del arquitecto Agustín Hernández.

La 'casa chueca' de Coapa fue construida por el arquitecto Humberto Aguilar. (Google Maps)

La ‘casa chueca’ de Coapa: ¿Cómo se construyó?

Para la construcción de la ‘casa chueca’ de Coapa, Humberto Aguilar se inspiró en el propio terreno.

La agencia de marketing Solo Coapa explica que el arquitecto se encontró con un terreno irregular e inclinado antes de diseñar la vivienda. Esa característica sirvió como base para hacer una casa inclinada, que parece hundirse, lo que representa una ilusión óptica que puede provocar vértigo.

A diferencia de la cabaña chueca del Tío Sam, en el Bosque de San Juan de Aragón, esta vivienda es normal y habitable, con superficies planas en todos sus niveles.

El académico Fermín Gasca, especialista en diseño interior, comentó a Solo Coapa que la ‘casa chueca’ es una construcción “única y atrevida”; sin embargo, dijo, es poco funcional para aprovechar los espacios, así como al meter muebles, debido a que no todos se adaptan a las paredes inclinadas.

¿Está abandonada o se puede visitar? Esto sabemos de la ‘casa chueca’ de Coapa

La ‘casa chueca’ no está abierta al público. Es una vivienda privada que únicamente se puede contemplar desde la calle.

Si deseas contemplar la construcción, el inmueble se ubica en prolongación División del Norte 4464, en la colonia Prado Coapa, a unos metros de la Glorieta de Vaqueritos y de la plaza Paseo Acoxpa, cerca de donde se encuentran Las marquesitas del ‘Cone’, del futboista Isaac Brisuela.