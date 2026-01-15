‘Ustedes provocan el caos’: Líneas 3, 8 y A del Metro ‘enfurecen’ a usuarios por retrasos de 15 minutos

Los usuarios de la Línea 3 del Metro CDMX se quejan por retrasos de hasta 10 minutos en cada estación.

¿Qué pasa en la Línea 8? Es una de las principales zonas con fallas en el Metro CDMX este 15 de enero.

Los usuarios aseguran que los trenes se detienen hasta por 10 minutos en cada estación.

“Muevan la L8, que está pasando otros 10 minutos para avanzar una sola estación. Ya es para que estuviera en bellas artes por el tiempo que se está tardando y apenas estamos llegando a Santa Anita”, dijo una persona en redes.

Algunas estaciones donde los trenes se han quedado detenidos son Obrera, Doctores, Santa Anita, entre otras.

“Cuales 5 minutos en L8. Se tardó 10 minutos de traslado entre Iztacalco hasta coyuya. Neta 10 minutos para una pinche estación, agilicen el servicio, por favor”, exigen los usuarios.

Al cuestionar lo que ocurre en la zona, el Metro CDMX explicó que se realizó la revisión de un tren, pero que en los próximos minutos se agilizará el servicio.

‘Otra vez la Línea A del Metro CDMX’

Durante toda la semana, la Línea A del Metro ha tenido problemas y retrasos por lo que este jueves no es la excepción.

“Y no salgan con aglomeración, ustedes la provocan al no darle un avance continuo a la línea....Ustedes mismos provocan los atrasos”, fue la queja de una persona.

En el caso de la Línea A la molestia es que los trenes se detienen hasta por 6 minutos en cada estación y se exige que agilicen el servicio.

“Ya van más de 15 minutos en los Reyes línea A. Que no tienen personal?. Es hora pico y no avanza”, dijo otro pasajero.

Mientras que otra de las quejas son las aglomeraciones en los accesos y la tardanza para entrar a alguna de las estaciones.

“Se realiza revisión a un tren en la Línea A, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”, es la explicación que dio el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

‘Ya va a empezar el caos en la Línea 3 del Metro’

Los usuarios aseguran que “para no perder la costumbre” también iniciará el ‘caos’ en la Línea 3 del Metro CDMX con retrasos en el servicio.

“Línea 3 en la raza comienza el caos 15 minutos entre cada tren, lento avance. La unidad haciendo base en cada estación”, expresó un usuario.

Por esa razón, los pasajeros aseguran que de nada servirá la remodelación si el servicio será igual en los próximos meses.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, las Líneas con alta afluencia de usuarios son la 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 12, A y B, con tiempos de espera de 5 a 6 minutos.