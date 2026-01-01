CDMX ‘temblará’... pero de frío: Activan doble alerta por bajas temperaturas para viernes 2 de enero

Autoridades de la Ciudad de México activaron dos alertas por las bajas temperaturas que se pronostican el 2 de enero. (Cuartoscuro)

El año 2026 inició, pero las bajas temperaturas continuarán en la Ciudad de México por varios días, hasta el cambio de estación.

La madrugada del 2 de enero se perfila igual de fría que jornadas anteriores, con registros cercanos a los 0 grados. Por ello, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos activó dos alertas para las próximas horas.

¿Qué alcaldías padecerán las bajas temperaturas?

Las autoridades capitalinas advirtieron que Tlalpan podría presentar temperaturas de hasta 1 grado durante la madrugada y primeras horas del 2 de enero.

En Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Xochimilco se estiman temperaturas entre 4 y 6 grados.

Ante el riesgo y el incremento de enfermedades respiratorias, las autoridades recomendaron acciones de prevención:

Mantener ventilados los espacios en caso de usar calentadores o chimeneas.

Abrigarse, cubrir nariz y boca.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consumir agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

Actualizar el esquema de vacunación contra enfermedades de temporada: Covid, influenza y neumococo.

Usar crema hidratante para proteger la piel.

Resguardar a mascotas del frío.

¿Dónde aplicarse las vacunas de temporada invernal en CDMX?

Desde el inicio de la temporada invernal, las autoridades habilitaron módulos de vacunación en distintos puntos de la capital, con acceso gratuito:

Marina Nacional 60, colonia Tacuba, alcaldía Miguel Hidalgo.

Avenida Homero 213, Polanco V Sección, alcaldía Miguel Hidalgo.

Agrarismo 227, colonia Escandón, alcaldía Miguel Hidalgo.

Francisco de P. Miranda 157, Lomas de Plateros, alcaldía Álvaro Obregón.

No es necesario registrarse. El horario de atención es de lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas. En estos puntos se aplican vacunas contra Covid, influenza y neumococo.

La campaña prioriza a niñas y niños menores de cinco años; personas mayores de 60 años; pacientes con enfermedades de riesgo y personal de salud.

¿En qué otros estados se esperan bajas temperaturas?

La capital no es la única región afectada. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se pronostican temperaturas de entre -10 y -5 grados, con heladas, en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

En zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca, la temperatura oscilará entre -5 y 0 grados.

En Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México y Morelos se estiman registros de entre 0 y 5 grados.