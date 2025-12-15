Pipa con gasolina vuelca sobre Calzada de Tlalpan, cerca del Estadio Azteca: ¿Qué zona es afectada HOY?

Durante la noche de este domingo 14 de diciembre, una pipa cargada con 31 mil litros de gasolina volcó sobre Calzada de Tlalpan y Avenida Circuito Estadio Azteca, en inmediaciones del Estadio Azteca, dentro de la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, lo que provocó el cierre de la circulación en la zona.

De acuerdo con información de la Alcaldía Coyoacán, cuerpos de seguridad y de emergencia continúan laborando para retirar la pipa con combustible la mañana de este lunes 15 de diciembre, por lo que se exhorta a la ciudadanía a evitar circular por las inmediaciones y utilizar vías alternas.

En el sitio trabajan de manera coordinada autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Pemex, así como personal de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de Coyoacán, encabezada por Aurora Monserrat Cruz, y el titular de la UGIRPC Coyoacán, Jorge Peña.

Personal de Escudo Coyoacán y de la UGIRPC informó que no se reportan personas lesionadas ni derrame de combustible hasta el momento. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos ya se encuentran en el lugar, mientras que grúas arribaron para realizar las maniobras de retiro de la pipa.

¿Qué calles son afectadas HOY 15 de diciembre en Coyoacán?

Calzada de Tlalpan, a la altura del Estadio Azteca

Avenida Circuito Estadio Azteca

Las autoridades mantienen vigilancia en la zona y recomiendan mantenerse atentos a los avisos oficiales para conocer la reapertura de la circulación.

¿Cuáles son las restricciones para las pipas de gas en CDMX?

Tras la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció 12 medidas para regular la circulación de vehículos que transportan sustancias peligrosas en la Ciudad de México.

Entre las acciones principales, se estableció que las pipas de gas deberán circular a un máximo de 30 kilómetros por hora. Además, prohibirá la circulación de vehículos que transporten más de 40 mil litros de materiales tóxicos, capacidad que tenía la pipa perteneciente a la empresa Transportadora Silza, involucrada en el siniestro.

Como parte de la estrategia de vigilancia, instalará radares móviles para detectar y sancionar cualquier exceso de velocidad de este tipo de transporte en los principales accesos a la ciudad.

Asimismo, los conductores de pipas de gas deberán cursar una capacitación obligatoria sobre el manejo de sustancias peligrosas y contar con las constancias emitidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) para poder obtener la licencia tipo E-12.