VIDEO: ¡Echen paja! Paracaidista queda atorado en semáforo de CDMX; lo llevan a juez cívico

¡Echen pajaaaaa! Cuando pensabas que ya habías visto todo, la CDMX aparece y nos sorprende. La madrugada de un martes que parecía rutinario en el Centro Histórico terminó convertido en una escena digna de película: Un paracaidista quedó atorado en pleno semáforo de Avenida Balderas.

El incidente ocurrió la madrugada de este martes 9 de diciembre, en la alcaldía Cuauhtémoc, y fue captado por los sistemas de videovigilancia del C5 y C2 Centro Histórico.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de CDMX, los operadores del C5 visualizaron a un “hombre con vestimenta negra, que desciende en paracaídas y se atora en un semáforo” entre Avenida Juárez y la avenida Balderas. Aunque el sujeto logró descender, el paracaídas quedó colgado sobre la estructura metálica, generando curiosidad entre peatones y automovilistas.

Minutos después, un vehículo gris se detuvo en el lugar. De él bajaron dos hombres que intentaron liberar el paracaídas mientras se acercaban unidades de emergencia.

¿Cómo ocurrió el descenso en paracaídas y qué hizo la policía de CDMX?

El primer reporte en campo lo realizó la patrulla MX-074-D4, cuyos elementos confirmaron que no había personas lesionadas. El personal de Tránsito también acudió para controlar la zona y evitar riesgos adicionales en una de las vialidades más concurridas del Centro.

Los servicios de emergencia permanecieron en el sitio para realizar las aclaraciones correspondientes y asegurarse de que el equipo colgado en el semáforo no representara un peligro para la circulación.

El hecho no afectó de manera significativa el flujo vehicular, pero sí generó expectación entre quienes pasaban por la zona, dado que los paracaidismos urbanos no son precisamente parte del paisaje cotidiano del Centro Histórico de CDMX.

¿Quién era el paracaidista y qué pasó con él? Esto sabemos

De acuerdo con los datos del informe de la Polícia de CDMX, el responsable fue identificado como Miles Pack, un hombre de 36 años, de nacionalidad estadounidense.

Tras su descenso improvisado —y fallido— en Balderas, fue remitido al juzgado cívico de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ahí quedó en libertad tras las aclaraciones correspondientes, ya que las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas ni daños mayores derivados del incidente.

El mal aterrizaje en paracaídas quedó en una anécdota urbana que, por unos minutos, sorprendió a quienes circulaban por Balderas.

Los equipos del C5 y C2 continuaron monitoreando la zona, mientras que el paracaidista solo tuvo que lidiar con el susto, la mirada de curiosos y el trámite ante el juez cívico.