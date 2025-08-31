Regreso a clases: Así es el Instituto Thomas Jefferson de Zona Esmeralda que ofrece cursos en la NASA

El Instituto Thomas Jefferson es uno de los más caros cerca de la Ciudad de México.

¿Tu cartera ya está lista para el regreso a clases? Este año, la inflación en México ocasionó que los uniformes y útiles serán 12.6 por ciento más caros que el año pasado. A esos datos hay que sumarle gastos como el transporte y hasta el lunch.

Si tus hijos van en escuela privada el ‘sablazo’ es aún mayor. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que los costos de las colegiaturas de primaria y secundaria en el Valle de México aumentaron entre 6.5 y 9 por ciento respecto al año pasado con base en datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor.

Ahora bien, ¿qué ofrecen las mejores escuelas privadas de la Ciudad de México y el Estado de México? Una de las más reconocidas es el Instituto Thomas Jefferson, que cuenta con cuatro campus, siendo el de Atizapán de Zaragoza uno de los más ‘exclusivos’.

En los edificios del Instituto Thomas Jefferson dan clases a alumnos de maternal, preescolar, primaria, secundaria y bachillerato. (itj.edu.mx)

Edificios del Instituto Thomas Jefferson. (itj.edu.mx)

Ubicado en la Zona Esmeralda, es uno de los colegios más exclusivos de la metrópoli, y debido a su prestigio, los padres pagan miles de pesos mes con mes entre colegiaturas, transporte, inscripción, así como actividades escolares.

¿Qué debes saber sobre el Instituto Thomas Jefferson de Zona Esmeralda?

Forma parte de la Asociación de Escuelas Internacionales (International Schools Partnership en inglés), una alianza de 80 escuelas en distintos países que “asegura el aprendizaje con estándares mundiales”.

Con décadas de experiencia, la institución tiene como prioridad la excelencia y el pensamiento crítico, por lo que ofrecen un programa de estudios para formar “aprendices y líderes sorprendentes”.

Su oferta académica abarca maternal, kínder, primaria, secundaria, preparatoria y after school, con planes de estudio reconocidos a nivel mundial como el Cambridge International Curriculum, así como atención especializada e inglés desde los primeros años.

Tiene convenios con instituciones reconocidas a nivel mundial, e incluso ofrece campamentos en la NASA para los estudiantes de preparatoria. El Instituto Thomas Jefferson tiene alianzas con otras escuelas y certificaciones reconocidas como Cambridge, The Early Years Foundation, Century y Kiva.

Según datos de la institución, 83 por ciento de quienes estudiaron ahí fueron aceptados en universidades en el extranjero, además de que un 36 por ciento cuenta con becas de excelencia académica y el 15 por ciento participó en experiencias de aprendizaje internacional.

Salones del Instituto Thomas Jefferson en Atizapán. (itj.edu.mx)

El Instituto Thomas Jefferson cuenta con terrazas y amenidades para los estudiantes. (itj.edu.mx)

¿Cuáles son las amenidades del Instituto Thomas Jefferson en Zona Esmeralda?

Ubicado sobre la Avenida Jorge Jiménez Cantú, el Instituto Thomas Jefferson se encuentra en una zona considerada como exclusiva al norte de la Ciudad de México.

Además del complejo de cuatro edificios escolares conectados entre sí, tiene canchas de basquetbol, futbol, voleibol, tennis, tocho bandera y espacios para practicas taekwondo.

Dentro de sus instalaciones se imparten talleres de teatro, ballet, clases de baile, música, pintura, dibujo y escritura.

Además, el Instituto Thomas Jefferson cuenta con actividades para después de las clases como ajedrez, cursos de robótica, debates en otros idiomas para practicar el inglés, así como técnicas de aprendizaje apoyadas de videojuegos, como un curso de Minecraft Education y una liga de Lego.

El Instituto Thomas Jefferson tiene cancha de futbol. (itj.edu.mx)

El Instituto Thomas Jefferson cuenta con diversas actividades deportivas, del basquetbol al taekwondo. (itj.edu.mx)

Esta es la oferta educativa del Instituto Thomas Jefferson

El programa de estudios del Instituto Thomas Jefferson se basa en una serie de habilidades de autogestión, pensamiento lógico y creativo, así como la solución de problemas.

En el caso de primaria y secundaria, esta es la oferta educativa con la que se aplican las clases del día a día:

Primaria

Modelo educativo internacional respaldado por la ONU.

internacional respaldado por la ONU. Cambridge International Curriculum , estándar global en educación.

, estándar global en educación. Safeguarding & Child Protection , que son las actividades para la protección de los niños a través de programas especializados.

, que son las actividades para la protección de los niños a través de programas especializados. Actividades after school (deportes, arte, talleres, entre otros).

(deportes, arte, talleres, entre otros). PBL , que es el aprendizaje basado en proyectos en el que los estudiantes aprenden de problemas del mundo real.

, que es el aprendizaje basado en proyectos en el que los estudiantes aprenden de problemas del mundo real. Desarrollo de competencias.

70 por ciento de las clases son en inglés.

de las clases son en inglés. Aprendizaje digital (MAPS) , que es una certificación internacional sobre el uso de tecnologías.

, que es una certificación internacional sobre el uso de tecnologías. Atención personalizada.

Valores.

Sustentabilidad.

Habilidades sociales y liderazgo.

Secundaria

Modelo educativo internacional.

Cambridge International Curriculum .

. PBL .

. 70 por ciento de las clases en inglés.

Habilidades sociales.

Atención personalizada.

Valores.

Sustentabilidad.

Laboratorios.

Feria de Ciencias.

Salones de clases del Instituto Thomas Jefferson. (itj.edu.mx)

¿Cuánto cuesta estudiar en el Instituto Thomas Jefferson de Zona Esmeralda?

Aunque hay pocos datos sobre el precio de las colegiaturas , información compartida en redes sociales, sitios especializados en educación y reseñas de la institución indican que estos son los precios aproximados en sus niveles primaria y secundaria:

Primaria

Inscripción: 31 mil 800 pesos.

Colegiatura: 14 mil 600 pesos.

Secundaria

Inscripción: 34 mil pesos.

Colegiatura: 18 mil pesos.

Para conocer a fondo los precios, te sugerimos agendar una cita dentro de la página web del Instituto Thomas Jefferson.

Las inscripciones están abiertas todo el año en el Instituto Thomas Jefferson de Zona Esmeralda. Estos precios no contemplan gastos de uniformes escolares y otros pagos aidicionales.

Instalaciones del Instituto Thomas Jefferson de Zona Esmeralda. (itj.edu.mx)