‘Toca soportar... en Metro’: Hoy No Circula para este lunes 11 de agosto en CDMX y Edomex

Este lunes 11 de agosto no circulan los autos con engomado amarillo y con terminación de placas 5 y 6 (Foto: ROGELIO MORALES CUARTOSCURO)

El esquema Hoy No Circula funcionará de manera habitual este lunes 11 de agosto de 2025 en la Ciudad de México y en los municipios aledaños del Estado de México. Esta restricción vehicular, que va de 05:00 a 22:00 horas, tiene como objetivo disminuir la contaminación del aire y optimizar la calidad atmosférica en la región metropolitana del Valle de México. Se recomienda a los conductores revisar si sus vehículos están autorizados a circular para evitar posibles sanciones.

¿Qué autos no pueden circular mañana?

Los vehículos con engomado amarillo cuyos números de placas terminan en 5 y 6 no circularán durante el día y tendrán un descanso obligatorio. Esta medida también se aplica a los automóviles que posean hologramas de verificación 1 y 2.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que los autos foráneos que cumplan con estas características también están sujetos a esta restricción. La única excepción son los automóviles que cuenten con hologramas 00 y 0, que pueden circular todos los días de la semana.

Para facilitar el cumplimiento de esta normativa, los conductores pueden consultar el estatus de su vehículo a través del sitio web oficial o de la app de la CAMe.

Hoy No Circula

Horario y áreas de aplicación del programa

Esta norma se aplica en las 16 demarcaciones de la Ciudad de México y en 18 municipios colindantes del Estado de México. El control vehicular comienza al amanecer y se extiende hasta el caer de la noche, garantizando así una regulación eficiente del tránsito en la metrópoli.

Municipios donde rige la restricción

La restricción vehicular abarca los siguientes municipios del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan y Chimalhuacán.

También se aplica en Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl y Nicolás Romero. Además, englobaría a Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Estas localidades forman parte del área metropolitana donde las autoridades realizan un monitoreo continuo para asegurar la aplicación del programa.

Multas por no acatar el Hoy No Circula. ¿Quién es responsable de pagar la multa?

Los que no cumplan las reglas establecidas enfrentarán una multación económica que puede alcanzar hasta 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización). Con el valor actual de 113.14 pesos por UMA, la multa podría llegar a un total de hasta 3,394.20 pesos.

La infracción puede resultar en costos adicionales, ya que el vehículo podría ser trasladado al corralón. En tal caso, el propietario tendrá que cubrir gastos extra por el arrastre y almacenamiento del automóvil.

Para abonar la sanción, quienes sean sancionados deben imprimir su boleta a través de la Secretaría de Finanzas y comenzar el proceso de pago. El abono se realiza en bancos autorizados o en supermercados. Los automóviles permanecerán retenidos hasta que se efectúe el pago correspondiente.

¿Sabes qué engomado y qué placa no circulan regularmente?

El calendario semanal determina la circulación vehicular según el color del engomado y el último dígito de la placa. Los martes están reservados para el engomado rosa con terminaciones 7 y 8, los miércoles para el rojo con 3 y 4, y los jueves se restringe a los vehículos con engomado verde y terminaciones 1 y 2.

Los viernes les corresponde descansar a los autos con engomado azul y placas terminadas en 9 o 0. Para cerrar la semana, los lunes no puede circular el engomado amarillo con terminaciones 5 y 6.

Esta limitación se aplica en un horario específico, de 5:00 a 22:00 horas. Los domingos todos los vehículos pueden circular sin restricciones, salvo en casos excepcionales de contingencia ambiental.

Hoy no circula [Fotografía. Secretaría de Medio Ambiente CDMX]

Hologramas exentos y permisos especiales ¿Qué vehículos están exentos?

Los vehículos totales eléctricos y aquellos que no emiten gases contaminantes, así como los híbridos, matriculados como autos antiguos, motocicletas, y convoyes fúnebres cuentan con el holograma exento, lo que les permite circular todos los días de la semana. Esta disposición resalta el compromiso hacia una movilidad sustentable en la región metropolitana.

La CAMe también contempla situaciones particulares mediante permisos especiales. Los dueños de vehículos que transporten a personas con discapacidad pueden solicitar una autorización para circular sin restricciones, presentando la documentación médica necesaria.

Las ambulancias y unidades de protección civil, por su parte, tienen una exención permanente. Asimismo, los vehículos diseñados para el transporte escolar reciben permisos especiales durante el ciclo escolar.

El pase turístico permite a visitantes de otras partes circular hasta por 14 días consecutivos, siendo posible gestionar el trámite de forma digital a través del portal oficial.

Restricción vehicular para foráneos

Los autos con placas foráneas tienen normativas específicas de circulación dentro de la Zona Metropolitana del Valle de México. Estas restricciones rigen de lunes a viernes entre 5:00 y 11:00 horas, dependiendo del último dígito de la placa.

Durante los sábados, estas unidades no pueden circular desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, sin importar el número de su placa. Esta medida se implementa para regular el ingreso vehicular que proviene de otras entidades.

Los conductores de vehículos foráneos que funcionen con motor deberán realizar su verificación vehicular al ingresar a la ZMVM por más de dos días. Las unidades que provienen de Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala siguen las mismas normas que los autos locales, ya que pertenecen a la Megalópolis.

Verificación vehicular y variedades de hologramas

Cada constancia de verificación de los vehículos motorizados define las condiciones de circulación del auto. Durante el año 2025, el holograma doble cero 00 permite que el vehículo circule diariamente durante dos años, mientras que el holograma cero 0 ofrece esa libertad por seis meses.

A fin de controlar de manera eficiente las emisiones contaminantes, el holograma uno limita la circulación un día en semanas alternas y dos sábados del mes según el número de holograma. En una regulación más estricta, el holograma dos restringe la circulación un día laboral y todos los sábados.

Los vehículos registrados en la Ciudad de México deben someterse a su verificación de acuerdo al color de su engomado, haciendo la cantidad de verificaciones por semestre que se requiera. Esta normativa asegura una organización fluida en los puntos de verificación autorizados, facilitando un servicio más eficaz para los ciudadanos.

Medidas en caso de contingencia ambiental (Doble Hoy No Circula) ¿A qué autos afecta?

Durante periodos de mala calidad del aire, la CAMe aplica restricciones adicionales para salvaguardar la salud de la población. Esta activación ocurre cuando los niveles de ozono sobrepasan los 150 puntos en el IMECA.

El Doble Hoy No Circula se implementa automáticamente, aumentando la cantidad de vehículos que deben permanecer fuera, e incluye a algunos con holograma 0.

Las autoridades establecen topes para industrias y actividades al aire libre, restringiendo el uso de solventes, pinturas y combustibles que generan emisiones contaminantes. Además, los vehículos de carga tienen prohibido circular entre 6:00 y 10:00 horas, salvo aquellos que estén participando en el programa de autorregulación.

Consulta el estado del programa y calendario en tiempo real

La plataforma digital oficial de la CAMe proporciona información en tiempo real sobre el estado del programa. Los conductores pueden acceder a ella a través de www.hoynocircula.cdmx.gob.mx o usando las aplicaciones móviles disponibles para iOS y Android.

El sitio brinda la opción de consultar restricciones por número de placas, visualizar mapas interactivos de las áreas reguladas y recibir actualizaciones sobre modificaciones en el programa. La información se renueva cada 60 minutos.

Además, los usuarios pueden activar alertas personalizadas mediante tecnología de WhatsApp, enviando un mensaje al número oficial 55-5278-2424. Este servicio está disponible las 24 horas y brinda información sobre cambios extraordinarios en el programa.