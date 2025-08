Que no te quiten ‘la risa’ en vacaciones: Así aplica el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes

Conoce cómo queda el Hoy No Circula para este martes en CDMX y Edomex.

El Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México no se fue de vacaciones, y para este martes 5 de agosto aplica con normalidad para los autos correspondientes con el programa de la Secretaría de Medio Ambiente de ambas entidades.

Si sales en auto, considera que el programa Hoy No Circula aplica para los autos con engomado rosa y terminaciones de placas 7 y 8.

Toma en cuenta que el Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México. Así que si en ese horario incumples la norma, serás acreedor a una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula en CDMX y Edomex este martes?

La respuesta es no. Por ahora, la calidad del aire no ha sido tan mala como para decretar la contingencia ambiental y por lo tanto el Hoy No Circula.

Las lluvias y la inestabilidad del aire han funcionado en ese sentido para que no se concentren los contaminantes y que con ello no haya afectaciones a los vehículos en el Valle de México.

¿Qué autos sí circulan este martes 5 de agosto?

Los autos que sí circulan este martes, además de los que no tienen engomado rosa ni terminaciones de placas 7 y 8, son: