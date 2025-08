‘Por eeeso, joven’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este miércoles 6 de agosto

El Hoy No Circula aplica en el Valle de México de lunes a sábado.

¡Ya es mitad de semana! Y para este miércoles 6 de agosto el Hoy No Circula aplica con normalidad en la Ciudad de México y el Estado de México.

Toma precauciones, ya que el Hoy No Circula aplica para autos particulares con engomado rojo y terminaciones de placas 3 y 4.

Considera que la medida aplica de 5:00 a 22:00 horas, así que si en ese horario no cumples con el Hoy No Circula será acreedor a una multa.

¿Hay doble Hoy No Circula este miércoles 6 de agosto?

No. Las autoridades no han reportado la contingencia ambiental, y con ello tampoco se ha decretado el doble Hoy No Circula, que afectaría a más autos.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis y el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México indicaron que la calidad del aire ha ido de moderada a aceptable a lo largo de la semana, lo cual es buen indicio.

Para que la calidad del aire no sea tan mala han ayudado las lluvias, así como la inestabilidad en la atmósfera que hace que los contaminantes no se concentren en el aire.

¿Qué autos sí circulan este miércoles?

Si tienes dudas sobre para qué autos no aplica el Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México, esta es la lista de vehículos que sí pueden salir a las calles.