Sandra Cuevas ‘se destapa’ para gobernar la CDMX: ‘Si ustedes me ayudan, voy a competir’

Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, dijo que competirá por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, con el objetivo de suceder en 2024 el actual mandato de Martí Batres, quien representa a Morena.

Durante un mitin ocurrido en la alcaldía Cuauhtémoc la tarde de este lunes 14 de agosto, Cuevas dijo que “mi deber es con la gente... y si dios me lo permite y ustedes me ayudan, sí, voy a competir para ser la próxima jefa de Gobierno”.

Con este mensaje, es posible que Sandra Cuevas forme parte de los aspirantes del bloque opositor conformado por Va por México (PRI-PAN-PRD) que competirá en las elecciones por la capital del país.

El futuro de Sandra Cuevas parecía incierto hasta este mensaje, ya que en meses pasados habló de buscar otros cargos e incluso de un posible retiro.

Fue en febrero pasado que la alcaldesa de Cuauhtémoc anunció su retiro de la política para octubre de 2024 al considerarla “un asco”.

“Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro veo porqué el país no avanza. La política mexicana es un asco. El 80 por ciento se dedica a hacer puro alboroto y chismerío y a mí eso no me gusta; a mí me gusta trabajar, dar resultados. La vida es muy corta como para desperdiciarla en afanarse en tener poder o dinero”, aseguró en entrevista de radio.

A inicios de junio, Sandra Cuevas dijo que buscaría liderar la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ya que supuestamente conoce “el origen del crimen”.

A pesar de sus nuevas intenciones, no confirmó que buscará candidatearse por Va por México; sin embargo, en semanas pasadas dijo que apoyará a la alianza opositora a nivel local y nacional, “para demostrarle a Morena lo que no supo hacer en su momento”.

Sandra Cuevas: ¿A qué aspirantes de la oposición se medirá para buscar la CDMX?

Los aspirantes a ganar la candidatura en Va por México cada vez son más, y Sandra Cuevas se suma a la lista de aspirantes días después de que Mariana Moguel, hija de Rosario Robles, anunciara que también buscará la jefatura de gobierno en la capital del país.

Cuevas, además, tendrá que competir en el proceso interno contra aspirantes que también son alcaldes de otras demarcaciones, tal es el caso de Santiago Taboada, de Benito Juárez y Adrián Ruvalcava, de Milpa Alta.

Otra de las contendientes mejor posicionadas es la senadora Kenia López Rabadán, del PAN, quien anunció sus aspiraciones por la capital del país desde el año pasado.