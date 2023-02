Sandra Cuevas anuncia su próximo retiro de la política: ‘es un asco’

Sandra Cuevas anunció que se retirará de la política una vez que termine su trienio en alcaldía Cuauhtémoc.

Después del escándalo ocasionado por la represión que sufrieron vecinos, adultos mayores e integrantes de un grupo sonidero por parte de empleados de la alcaldía, la panista afirmó que la política mexicana es “un asco” y aseguró que no buscará otro cargo público al finalizar su cargo como alcaldesa -octubre de 2024-.

“Jamás había estado dentro de la política y hoy que estoy dentro veo porqué el país no avanza. La política mexicana es un asco. El 80 por ciento se dedica a hacer puro alboroto y chismerío y a mí eso no me gusta; a mí me gusta trabajar, dar resultados. La vida es muy corta como para desperdiciarla en afanarse en tener poder o dinero”, aseguró en entrevista de radio.

“Para mí lo más importante es mi padre, mi madre y mis hermanos, no el poder y el dinero. No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar”, sentenció.

Finalmente, Sandra Cuevas -quien ha sido exhibida golpeando a ciudadanos por no llamarla “doctora” y aventando dinero a acarreados- dijo que su temperamento no le permite estar en ‘un lugar que genera tanta violencia, odio y problemas’.

‘Prefiero estudiar y viajar’

Tras darse a conocer su promesa, ciudadanos en redes sociales la culminaron a cumplir su palabra, a presentarla por escrito y a no esperar los 20 meses que le quedan en el cargo y renunciar lo más pronto posible.

En respuesta, la aún alcaldesa dijo que prefiere viajar y estudiar, en lugar de defender a políticos que ignoran a los ciudadanos.

“Prefiero viajar, estudiar y seguir trabajando feliz para mi país, mientras tú continúas con una vida miserable defendiendo a alguien que ni te conoce y ni le importas”, respondió a un usuario de Twitter.