¿Otra vez, Sandra Cuevas? Regala boletos para Six Flags a niños... que tengan fotos con ella

Si fuiste un niño estudioso a lo largo del ciclo escolar 2022-2023, estás de vacaciones y sobre todo... tienes una foto con la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, podrás ir gratis a Six Flags este viernes 11 de agosto.

A través de sus redes sociales, Sandra Cuevas lanzó una convocatoria a los niños de la alcaldía Cuauhtémoc, misma en la que promete ‘mucha diversión’ a los niños que resulten premiados.

“Antes de que entren a la escuela yo quiero premiar a los primeros 100 niños que suban su fotografía, porque me he tomado fotos con miles de niños, y además me presenten su boleta de calificaciones, me los voy a llevar a Six Flags”, dijo la alcaldesa.

Sandra Cuevas dijo que los niños que resulten ganadores del premio serán llevados en transporte al parque de diversiones ubicado en Tlalpan, además de que convivirá con ellos. Los niños se subirán a los juegos mecánicos y comerán hamburguesas, hot dogs y nachos.

“Ese es el premio porque son niños estudiosos, porque son niños que obedecen a sus papás y a sus maestros y yo los voy a premiar yendo a Six Flags”, dijo Sandra Cuevas.

¿Cómo ir a Six Flags con Sandra Cuevas?

Si estás interesado en que tus hijos de la alcaldía Cuauhtémoc se ganen un pase gratuito para ir a Six Flags con la alcaldesa, los pasos a seguir son: