‘Si yo no fuera Sandra Cuevas, amaría a Sandra Cuevas’: Esto dice Sandra Cuevas sobre Sandra Cuevas

En un intento por explicar la importancia de amor propio, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, se utilizó a ella misma como ejemplo, aunque su demostración de autoestima causó controversia.

En redes sociales se desataron las críticas sobre la alcaldesa de Cuauhtémoc, pues varios usuarios consideraron que sus dichos dejaban claro que la política opositora tiene problemas de egocentrismo.

“Y no de broma, eh, si yo no fuera Sandra Cuevas, yo amaría a Sandra Cuevas, quisiera a una mujer como Sandra Cuevas, yo amo a Sandra Cuevas, estoy enamorada de Sandra Cuevas, así ustedes, ámense, y quiero ser mejor cada día por ustedes mismos, no por nadie más, ni por el novio, porque luego el novio se encuentra cualquier pelusa y se va. Háganlo por ustedes mismas, crezcan”, dijo la alcaldesa en un evento público en su demarcación.

Sandra Cuevas ha estado en constantes polémicas por sus acciones de gobierno, desde la desaparición de los rótulos en los comercios ambulantes hasta sus constantes operativos de ordenamiento de la vía pública en los que aparece vestida como si fuera policía.

¿Qué es la ‘limpieza social’ y por qué acusan a Sandra Cuevas de impulsarla en Cuauhtémoc?

Uno de los operativos que la alcaldesa más presume en sus redes sociales es el ‘Operativo Diamante’; sin embargo, organizaciones la han denunciado públicamente al considerar estas acciones como una ‘limpieza social’.

Tan solo este lunes 24 de julio, Sandra Cuevas compartió en sus cuentas que como parte del ‘Operativo Diamante’ retiraron varias pérgolas de restaurantes que no tenían permiso y operaban ilegalmente en la Zona Rosa.

Este tipo de acciones han sido rechazadas por distintas organizaciones y colectivos quienes realizaron protestas el viernes 21 de julio en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los activistas, denunciaron que se trata de políticas en contra de las mujeres trabajadoras sexuales, feministas, personas sin hogar y vendedores ambulantes.

Los manifestantes consideraron que se trata de una violación hacia los derechos humanos, debido a que la alcaldesa quiere quitar solo a ‘ciertas personas’ de las calles.

En el edificio de la alcaldía se realizaron pintas con mensajes como: ‘Sandra Cuevas fascista’, ‘No a la limpieza social’ y ‘No queremos tu clasismo’.