Sandra Cuevas se destapa para ser secretaria de Seguridad de CDMX: ‘conozco el origen del crimen’

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, destapó sus intenciones de ocupar el cargo en 2024 de Omar García Harfuch, quien actualmente es el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC).

En entrevista, Cuevas Nieves dio a conocer que apoyará a Santiago Taboada o Adrián Rubalcava como candidatos a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México en las próximas elecciones de 2024 tras señalar que “me gustaría ser la próxima Secretaria de Seguridad Ciudadana, conozco el origen del crimen”.

La alcaldesa señaló que mantendrá el mismo ritmo de trabajo en la demarcación en el tiempo que resta su administración, “para demostrarle a Morena lo que no supo hacer en su momento”, Además, indicó que en 2024 apoyará a la Alianza opositora “porque ganará la Ciudad de México”.

Taboada o Rubalcava, apuestas de Sandra Cuevas para Jefatura de Gobierno en 2024

Sandra Cuevas aseguró que apoyará con todo a alcaldes de oposición tras decir que: “me gustaría que fuera Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, o Adrián Rubalcava, alcalde de Cuajimalpa, por ser dos seres bien hechos que saben lo que está pasando en la Ciudad y tendríamos una ciudad de primer mundo”.

“Me gustaría apoyarlos y estar con cualquiera de ellos en el tema de seguridad”, recalcó. La alcaldesa comentó que “si tuviera la posibilidad de tomar una decisión, ahorita, me gustaría la Secretaría de Seguridad Ciudadana y entrarle con todo en materia de seguridad”. Dijo: “cuento con la capacidad para acabar con los delincuentes, con lo que le hace tanto daño a la ciudad y además no me tiembla la mano para hacer absolutamente nada”.

Pese a lo anterior, Sandra Cuevas ha dicho que se retiraría de la política una vez que termine su gobierno en la alcaldía Cuauhtémoc. En febrero de 2023, la funcionaria señaló que “la política mexicana es un asco. No aspiro a nada más que terminar bien mi periodo en la alcaldía Cuauhtémoc, luego me voy a retirar”.