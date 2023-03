Día Internacional de la Visibilidad Trans: esta es la clínica mexicana que ‘alivia’ la discriminación

En un país que ocupa el segundo lugar regional en crímenes de odio contra población LGBT, la primera clínica para personas trans de México, Transsalud, atiende ya a más de mil 200 pacientes y busca aliviar la discriminación este Día Internacional de la Visibilidad Trans.

Transsalud nació hace dos años, cuando la pandemia de COVID-19 complicó aún más el derecho a la salud de la población trans, de cerca de 1.5 millones de personas en México, donde 95 por ciento de ellas no tiene acceso adecuado a atención médica, expuso la fundadora, Daniela Muñoz, en entrevista con EFE.

La organización, con sede en Ciudad de México, ofrece consultas presenciales y en línea a precios filantrópicas para personas trans, quienes en el sector privado pagan hasta mil 800 pesos (casi 90 dólares) por cita, indicó Muñoz, quien comenzó con la expectativa de atender a cinco pacientes por semana, pero recibía a cinco diarios.

“¿Por qué es importante? Porque nos estamos muriendo porque no nos están dando acceso a lo que le va a nuestra realidad, que es acceso a la salud. El acceso a tratamientos hormonales y a cirugías no es una cuestión estética. Es una cuestión que va mucho más allá y que recae y nos atraviesa en la psique”, comentó la médica.

La clínica arrancó con servicios de tratamiento hormonal de afirmación de género porque la mayoría de las personas trans se automedican, pero ahora es un grupo de 16 especialistas de psicología, odontología, nutrición, cirugía estética, dermatología, urología y ginecología.

“Transsalud es un acceso, no nada más a la salud, sino a un bienestar de vida que nos habían arrebatado solo por ser trans y que estamos recobrando poco a poco”, apuntó Muñoz, también directora general.

México: entre el odio y la discriminación

Transsalud cobra relevancia en un país donde cerca de la mitad de la población LGBT afronta problemas para acceder a servicios de salud por su orientación sexual o identidad de género, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

Además, pese a los avances legales, México es el segundo país de Latinoamérica con más violencia por homofobia y transfobia, después de Brasil, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de la Fundación Arcoíris.

“Los retos son todos. Es una cadena de intersecciones, una cadena de desventajas históricas. No tenemos acceso a la educación por mil factores, por lo tanto no podemos acceder a diferentes puestos laborales, por lo tanto no podemos acceder a diferentes posibilidades económicas”, lamentó Muñoz.

La doctora también denunció dificultades en la sanidad pública, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad Social y Servicios de los Trabajadores del Estado (Issste) y el sistema de Petróleos Mexicanos (Pemex).

“Resulta que estos servicios del Estado no se hacen cargo de nuestra salud porque no quieren, por marginalización, por discriminación, porque no saben. Entonces estamos en un limbo hondo donde no tenemos acceso por ningún lado”, manifestó.

Nuevas alianzas e innovación médica

La misión inclusiva de Transsalud ha captado la atención de empresas como Examedi, una tecnológica de salud (healthtec) que ofrece una plataforma para estudios de laboratorio a domicilio, explicó Alberto Albagli, cofundador y director de sustentabilidad (CSO) de esta compañía.

“Hicimos esta alianza con Transsalud, la cual nos enorgullece mucho, y el objetivo es democratizar la salud y el acceso para todas las personas, para toda la población, y esto incluye los sectores minoritarios, con esto disminuimos las brechas provocadas por los prejuicios, por la ignorancia y toda la discriminación que viven día a día las personas trans”, dijo.

En cuatro meses han atendido a un conjunto de 350 pacientes, a quienes ofrecen todos los exámenes de laboratorio, análisis hormonales y estudios especializados, apuntó Albagli.

También se consideran el único servicio de laboratorio en el país que respeta el género no binario, los nombres y pronombres de personas trans.

“Es para disminuir las brechas que existen, la discriminación, la ignorancia. Eso principalmente. Todas las personas tenemos derecho a ser tratadas por igual y eso es lo que nosotros estamos buscando como Examedi”, manifestó Albagli sobre la importancia de que las empresas en general se alíen con iniciativas LGBT.