Policías reprimen protesta de activistas LGBT+ contra iniciativa de América Rangel

Activistas LGBT+ denunciaron haber sido agredidos por elementos de seguridad del Congreso de la Ciudad de México, esto tras las protestas en contra de una iniciativa violatoria de los Derechos Humanos promovida por la panista América Rangel.

Una de las afectadas fue la activista Victoria Sámano quien pidió ayuda a través de redes sociales.

“Intentamos entrar, nos metimos y nos reprimieron. Estoy toda golpeada. Seguridad del Congreso me golpeó. Estoy en el Congreso y no me dejan salir”, dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Sámano fue liberada minutos después mientras manifestantes seguían en los alrededores del Congreso.

Omar Marroquín, reportero de Televisa, denunció el uso de gas contra los manifestantes y también contra los periodistas que estaban en el lugar.

¿De qué va la iniciativa discriminatoria de América Rangel?

El proyecto promovido por Rangel pide modificaciones en el Código Penal de la Ciudad de México para castigar con cárcel a personas adultas que “obliguen a menores de edad” a realizarse cirugías de reasignación de sexo.

También propone castigos para el personal médico que realice estos procedimientos, entre los que se cuentan cirugías y tratamientos hormonales (bloqueadores de pubertad y terapias de reemplazo hormonal).

Organizaciones de derechos humanos, así como asociaciones que protegen los derechos de niños y niñas trans, han denunciado que esta iniciativa estigmatiza a las y los menores, además de que desinforma al respecto de sus vivencias.