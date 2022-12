Caso Ciro Gómez Leyva: Aseguran auto relacionado con el ataque al periodista

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó este viernes que ha sido asegurado un vehículo implicado en la agresión contra el periodista Ciro Gómez Leyva.

El automóvil fue hallado en la calle Sur 81, en Lorenzo Boturini, en la alcaldía Venustiano Carranza, reportó la autoridad. El vehículo ya fue llevado a un depósito en el Centro Histórico de la ciudad.

Ubican a atacantes de Ciro Gómez Leyva

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, reveló que ya se tienen ubicados a los autores materiales del atentado contra el Ciro Gómez Leyva, quien fue atacado a balazos, cerca de su domicilio en la colonia Florida de la Ciudad de México.

“Se tiene identificada una motocicleta y algunos vehículos que participaron en el evento, uno de los vehículos se conoce que no solamente lo siguió ese día sino algunos días anteriores, hay una ubicación de donde está este vehículo y de las personas, digamos de los autores materiales”, informó Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional este viernes.

Esto sabemos del ataque contra Ciro Gómez Leyva

El pasado 15 de diciembre, Ciro Gómez Leyva salió de su programa nocturno en Imagen Televisión, abordó su camioneta y tomó Avenida Universidad para dirigirse a su casa, en la colonia Florida. Poco antes de llegar a su casa, un auto frente a él comenzó a avanzar con paso lento.

“Me di cuenta que el coche iba lento y en ese momento escuché cero que dos disparos, quizá fueron más, y veo a una persona disparándome desde una motocicleta (...) Arranqué con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer. Había llegado a la esquina de la calle de Olivo y en vez de seguir de frente hacia mi casa, di vuelta a la izquierda, no sé por qué, me di cuenta que el coche no jalaba bien”, narró el periodista en su programa matutino de Radio Fórmula la mañana siguiente al incidente.

Los disparos no lograron atravesar el auto en el que Gómez Leyva viajaba, por lo que resultó ileso.

El 16 de diciembre, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, informó que los responsables del ataque viajaban en dos vehículos: una camioneta negra y una motocicleta, en esta última había dos personas.