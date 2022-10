¿De qué murió Jesús ‘N’, presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya? Esto dijo Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, explicó este martes que Jesús ‘N’, presunto feminicida de la cantante Yrma Lydya, murió “por la edad” en el Reclusorio Norte.

“Siempre se lamenta un fallecimiento (…) pero parece que fue muerte por la edad, no hubo nada en particular”, informó.

En conferencia de prensa, Sheinbaum aclaró que estos son los primeros reportes, por lo que aún deben de esperar el peritaje y “todo lo que tenga que hacer el Tribunal” para conocer con precisión la causa de muerte del imputado.

La mandataria capitalina reiteró que, a pesar de que Jesús ‘N’ tenía amigos jueces y políticos de su lado, “no hubo impunidad”. Por ello, destacó la labor del policía auxiliar que intervino cuando el acusado agredió a su pareja sentimental en el restaurante Suntory.

“Este caso fue muy valiente por parte de la Policía. Mi reconocimiento a todo el cuerpo policial porque hay realmente personas muy dedicadas a la garantía de la seguridad en la Ciudad”, señaló.

La mañana de este 4 de octubre se dio a conocer que Jesús “N”, quien se encontraba privado de su libertad en el Reclusorio Norte, murió después de que dijera sentirse mal de salud, por lo que fue trasladado al servicio médico.

En el lugar, doctores le brindaron las atenciones médicas para reanimarlo; sin embargo, a las 10:45 horas, fue diagnosticado sin signos vitales. El pasado 12 de septiembre, tuvo un infarto cerebro vascular y se le realizaron tomografías debido a una condición de salud delicada.

Yrma Lydya, cantante de boleros y música regional mexicana, fue asesinada por su pareja la noche del pasado 24 de junio en el restaurante Suntory, de la Colonia del Valle.

La también actriz y bailarina –con más de 11 años de trayectoria en la industria musical–, quien se encontraba en medio de una gira como invitada en el show de GranDiosas, murió al recibir tres balazos luego de una discusión.

Yrma denunció violencia antes de su muerte

Meses antes del asesinato, Yrma denunció a Jesús Hernández por múltiples agresiones y violencia familiar. Declaró ante el ministerio Público que el abogado intentó ahogarla en jacuzzi para después torturarla con una pistola de toques.

De acuerdo a la carpeta de investigación, la noche del 19 de diciembre de 2021 Yrma Lydya discutió en un restaurante con su feminicida Jesús Hernández Alcocer, lo que provocó un altercado físico.

La cantante declaró que su pareja la golpeó en el estacionamiento hasta llegar a su casa en jardines del Pedregal.

“Mi esposo comenzó a agredirme de manera física y verbal. Me dijo que era una prostituta, una golfa y me pegó varias patadas cuando estábamos en el estacionamiento.

“Me llevó jalándome del cabello hasta el baño de nuestra recamara, sacó una pistola que siempre carga en su bolsa de mano, me apuntó, y me dice que me quería matar”, denunció.

Con información de David Saúl Vela