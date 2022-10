No somos un Gobierno ‘miedoso’: Sheinbaum sobre espionaje a opositores

Después de que la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fuera hackeada la semana pasada, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que “no son iguales” y que la actual administración no espía a la oposición.

“Un Gobierno que tiene miedo, un Gobierno autoritario, pues se dedica a espiar a la oposición, a espiar a todo aquél que no piensa como el gobernante, y nosotros no solo no tenemos miedo, sino que sabemos que la democracia tiene que ver con disentir”, sostuvo.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina recalcó este martes 4 de octubre que no necesitan espiar a otros políticos y que están en contra de esta práctica que tildó de ilegal: “Nosotros jamás vamos a espiar a nadie para poder saber qué es lo que hacen para poder tomar decisiones”.

Por este motivo, la funcionaria reiteró que “nosotros no espiamos a nadie, lo que hay es inteligencia para el combate al crimen, es lo que tiene que haber”.

Sheinbaum recordó que el anterior jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, tenía un lugar dedicado para vigilar a sus adversarios en la Ciudad de México.

“Aquí había un lugar que tenía el anterior jefe de Gobierno que era Sterling, se volvió famoso el lugar, de hecho, hay gente detenida por parte de la Fiscalía General de Justicia porque era un lugar que se dedicaba al espionaje”, dijo.

También agregó que este sitio se dedicaba a revisar los terrenos, junto con el registro Público de la Propiedad, que podían ser factibles de ser desarrollos inmobiliarios y “había hasta despojos”.

“Había un centro manejado, del que tenía conocimiento el anterior jefe de Gobierno, para espiar”, sostuvo.

Incluso, aseguró que cuando era candidata a jefa de Gobierno de la CDMX, “unas personas” se acercaron a Sheinbaum para advertirle que espiarían su correo electrónico:

“Me dicen que les dieron la instrucción de intervenir mi correo electrónico, que me cuidara de lo que ponía en el correo… les dije que no tenía nada de qué cuidarme, cuando uno es persona pública no hay nada que esconder”, explicó.