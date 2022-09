‘¡En tu peeeerra vida!’: Sheinbaum opina sobre la canción de Grupo Firme, ¿es violenta o no?

Tras la presentación de Grupo firme, en el Zócalo Capitalino, la noche del domingo 25 de septiembre, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, anunció cuál es su canción favorita y dio su opinión respecto a si la letra de “En tu perra vida” tiene rasgos de violencia feminicida.

La mandataria capitalina descartó que las canciones de la agrupación, en sí, tengan un riesgo feminicida y expresó que corresponde a cada persona estar o no de acuerdo con una letra.

“Por supuesto que puede uno no coincidir exactamente con la letra pero, es un grupo muy popular, nos planteó estar en el Zócalo y por supuesto que está abierto siempre. En sí, las canciones no creo que tengan un riesgo feminicida, puede uno estar de acuerdo o no estar de acuerdo con una letra, yo creo que ya corresponde a las personas”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa, este lunes.

Del mismo modo, la jefa de Gobierno aclaró que no van a censurar a nadie por el contenido de sus canciones.

“Nosotros nunca vamos a censurar, no estamos de acuerdo con la censura. El pueblo de México es muy responsable y es adulto. Las y los jóvenes son adultos que ellos deciden qué escuchar qué no escuchar y a nosotros nos corresponde también dar información”, expuso.

Por otro lado, Claudia Sheinbaum señaló que su canción preferida de Grupo Firme es “Ya superarme” y recalcó que fue un concierto muy exitoso, el cual tuvo un costo muy bajo para el Gobierno.

“Se ha dicho en algunos medios que tuvo un gran costo para el gobierno de la Ciudad. Ellos pusieron prácticamente toda la inversión, el gobierno de la CDMX destinó alrededor de dos y medio millones de pesos que tenían que ver con cuestiones de protección civil, que es como el 2 por ciento de lo que realmente costó el concierto”.