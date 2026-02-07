El repunte de la migración internacional en Texas

Es probable que las condiciones económicas en todo el estado estén influyendo en estos patrones migratorios. (Foto: EFE)

Texas ha experimentado un notable resurgimiento de la migración internacional en los últimos años, lo que ha remodelado los patrones demográficos en todo el estado y reforzado su papel como destino clave para los residentes nacidos en el extranjero.

Según un análisis reciente del Centro de Investigación Inmobiliaria de Texas de la Universidad Texas A&M, la migración internacional se ha recuperado con fuerza desde las perturbaciones causadas por la pandemia y, en 2024, se convirtió en el factor que más contribuyó al crecimiento demográfico del estado.

Entre 2019 y 2024, la proporción de residentes nacidos en el extranjero en las áreas metropolitanas de Texas aumentó a medida que se reanudó la movilidad internacional tras las restricciones de viaje relacionadas con la pandemia.

Efecto de la pandemia en la migración internacional en Texas

Durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19 en 2020 y 2021, la migración internacional se ralentizó drásticamente debido al cierre de fronteras y a las restricciones de viaje.

Sin embargo, Texas siguió atrayendo a migrantes nacionales durante este periodo, lo que contribuyó a mantener el crecimiento general.

A medida que se reanudó el movimiento global en 2022 y años posteriores, la proporción de población nacida en el extranjero en la mayoría de las áreas metropolitanas de Texas volvió a alcanzar o superó los niveles previos a la pandemia.

¿Qué ciudades de Texas tienen más migración internacional?

A pesar del crecimiento en todo el estado, existen variaciones entre las áreas metropolitanas.

Los principales centros urbanos, conocidos como los «Cuatro Grandes» —Houston-The Woodlands-Sugar Land, Dallas-Fort Worth-Arlington, Austin-Round Rock-San Marcos y San Antonio-New Braunfels— representaban en conjunto aproximadamente el 78 por ciento de la población nacida en el extranjero del estado en 2024.

En conjunto, estas áreas metropolitanas albergan a unos 4,5 millones de los 5,8 millones de residentes nacidos en el extranjero que se estiman en todo el estado.

Las áreas metropolitanas fronterizas, como McAllen-Edinburg-Mission, Laredo, Brownsville-Harlingen y El Paso, siguieron mostrando altas proporciones de personas nacidas en el extranjero, lo que refleja los vínculos demográficos y económicos de larga data con México y otros países latinoamericanos.

Las áreas metropolitanas más pequeñas mostraron patrones mixtos: algunas experimentaron modestos aumentos en la proporción de personas nacidas en el extranjero, mientras que otras experimentaron ligeros descensos.

En todo el estado, la proporción de población nacida en el extranjero en Texas aumentó de alrededor del 17.1 por ciento en 2019 a aproximadamente el 18.4 por ciento en 2024, lo que supone una señal de recuperación del impacto de la pandemia.

Durante ese periodo, el número de residentes nacidos en el extranjero creció de aproximadamente 5 millones a 5.8 millones, lo que subraya el continuo atractivo de Texas para los migrantes internacionales.

Condiciones económicas influyen en los patrones migratorios

Es probable que las condiciones económicas en todo el estado estén influyendo en estos patrones migratorios. La creciente presencia de Texas en las industrias de fabricación avanzada, tecnología e inteligencia artificial ha impulsado la demanda tanto de trabajadores altamente cualificados como de mano de obra de apoyo.

Las importantes inversiones de empresas como Samsung en Taylor y Texas Instruments en Sherman-Denison se han citado como factores que aumentan el atractivo del estado para los trabajadores nacidos en el extranjero que ya se encuentran en Estados Unidos o en el extranjero.

De cara al futuro, los investigadores señalan que las tendencias migratorias internacionales pueden verse determinadas por una combinación de cambios en la política nacional de inmigración, las tendencias de movilidad global y el rendimiento económico de Texas.

Por ejemplo, un control federal más estricto de la inmigración podría influir en el ritmo y la composición del crecimiento de la población extranjera. Sin embargo, los datos recientes dejan claro que los residentes extranjeros siguen siendo un componente vital del crecimiento demográfico y económico de Texas.