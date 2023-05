Detectan brote de varicela en campamentos migrantes en El Paso, Texas

Un brote de varicela ha sido detectado por el Departamento de Salud Pública de El Paso (DPH, por sus siglas en inglés) en los campamentos de migrantes que se encuentran en el centro de la ciudad de Texas.

Uno de los casos habría sido detectado en el campamento que se encuentra al exterior de la iglesia del Sagrado Corazón, al sur de la ciudad y cerca de la frontera con Ciudad Juárez, en donde además, se confirmó un caso de chinches, según detallaron autoridades locales.

El director del DPH, Héctor Ocaranza ha señalado que hasta el momento, los reportes que se tienen son de pacientes que no contrajeron la enfermedad en los albergues, sino que ya habían llegado con la varicela a esta zona fronteriza.

Asimismo, Ocaranza aclaró que el trayecto que recorren las personas migrantes los expone a diversas enfermedades por lo que es probable que lleguen a la frontera con picaduras de insectos o enfermedades infectocontagiosas, por lo que llamó a la comunidad a no hacer caso a la desinformación y no caer en pánico.

“Algunas de estas condiciones podrían estar confinadas a estos lugares de congregación y no se van a propagar al resto de la comunidad. Lo importante es que la comunidad no haga caso a la desinformación y que no haya pánico. Queremos descartar y darle tranquilidad a la comunidad de que estas enfermedades no van a causar enfermedades en miembros de nuestra comunidad”, dijo.

Como una manera de prevención, en Chihuahua, la presidenta del Congreso del Estado, Adriana Terrazas Porras, exhortó a los titulares del Poder Ejecutivo Federal y Estatal, así como al Presidente Municipal de Juárez, para que a través de la Secretaría de Salud y Dirección de Salud Municipal, se implementen brigadas de salud y campañas de vacunación para prevenir un posible brote de varicela y de enfermedades transmitidas por vectores y que pudiera repercutir también en la población juarense.

A días de que termine el Título 42, El Paso ha declarado un estado de emergencia ante la situación migratoria, considerando que para el año fiscal federal 2023, los encuentros en el Suroeste son de un millón 55 mil 320 de los cuales 419 mil 147 son resultado del Título 42; y mientras que, el sector de El Paso de CBP tuvo 39 mil 512 encuentros de tierra en el mes de marzo de 2023.

Además, la declaratoria fue justificada debido a que miles de migrantes de América Latina se están reuniendo cerca de la frontera entre Estados Unidos y México en espera de ser procesados después de que el Título 42, que es un mecanismo de la era Covid-19, termine junto con la expiración de la Emergencia de Salud Pública.

De acuerdo con la declaratoria emitida por el alcalde Óscar Leeser, el número de migrantes que necesitan albergue excede el espacio disponible a través de asociaciones locales, estatales y federales; mientras que la ciudad carece de una amplia infraestructura de transporte para facilitar el traslado de los migrantes fuera de la región, lo que aumenta aún más la demanda en los refugios.

Según las autoridades de El Paso, el número de migrantes liberados en la comunidad continúa creciendo; y ha llegado a mil 700 en un solo día; en tanto que el Secretario Mayorkas del Departamento de Seguridad Nacional ha comentado que se espera una oleada de migrantes en los Estados Unidos después de que termine el Título 42, mientras que el gobierno mexicano estima que aproximadamente 15 mil están acampados en Ciudad Juárez a la espera de una oportunidad para cruzar la frontera.