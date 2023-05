Título 42 de EU: ¿Cuál es la diferencia entre deportación y expulsión?

En febrero pasado, la administración del presidente Joe Biden notificó formalmente a la Suprema Corte que dejará de aplicar, a partir del próximo 11 de mayo, el polémico Título 42, a través del cual han sido rechazados más de 2.5 millones de solicitantes de asilo desde 2020.

Sin embargo, al presentar este cambio, el Gobierno estadounidense también anunció su intención de adoptar nuevas políticas migratorias, como la implementación del Título 8 para abordar la situación en la frontera, una vez que finalicen las órdenes del Título 42.

Expertos aseguran que esta nueva medida se trata de una decisión que puede ser benéfica para los solicitantes, pero advierten que podría venir acompañada de otros cambios que complicaría el proceso para ingresar a Estados Unidos.

“Es posible que haya procesos acelerados en manos de oficiales sin la capacidad para adjudicarlos o políticas más restrictivas en cuanto a las entrevistas de miedo creíble”, explicaron expertos.

¿Qué es el Título 42?

Estados Unidos ha realizado 2.7 millones de expulsiones de migrantes al amparo de una norma de salud pública conocida como Título 42, la cual entró en vigor desde marzo de 2020 y niega el derecho consagrado en leyes estadounidenses e internacionales a solicitar asilo.

La aplicación del Título 42 fue puesta en marcha por el presidente Donald Trump, como una manera de evitar, ante la emergencia de salud por la pandemia, el ingreso a Estados Unidos de millones de solicitantes de asilo, algunos de los cuales eran aceptados por México si provenían de países como Guatemala, El Salvador y Honduras.

En un principio, las revisiones quedarán limitadas a los países hispanohablantes para los que Estados Unidos tiene vuelos frecuentes de deportación. No obstante, el Gobierno comenzó revisiones limitadas en Donna, Texas, en Rio Grande Valley, y posteriormente expandió el proceso a ciudades fronterizas como San Diego; Yuma, Arizona; y El Paso, Texas.

A diferencia del gobierno de Trump, todo indica que Biden no limitará a los migrantes a una sola llamada telefónica. Pero se desconoce cuántas llamadas telefónicas pueden facilitar las autoridades federales, en particular si no hay respuesta.

Ante esto, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional de EU (DHS) estiman que los ingresos ilegales de personas por la frontera sur podrían elevarse a 13 mil al día siguiente de que expire el Título 42, en comparación con los 5 mil 500 en febrero.

¿Cuál es la diferencia entre expulsión y deportación?

La deportación o el proceso de remoción en Estados Unidos de un extranjero se puede realizar por no cumplir con las leyes del país.

Este lo da un oficial de migración y por lo regular conlleva un castigo, es decir, 5 o 20 años sin poder ingresar a Estados Unidos, incluso, existen deportaciones de por vida.

Un extranjero puede ser detenido y deportado si:

Ingresó al país ilegalmente

Cometió un delito o violó las leyes de Estados Unidos.

Desobedeció repetidamente las leyes de inmigración (no cumplió con los permisos o condiciones para estar en el país) y es buscado por inmigración.

Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza para la seguridad pública.

Mientras que la expulsión se refiere a que un migrante recibe en la frontera una salida “expedita” o exprés. Esto significa que no podrá ver un juez por delitos o por deportaciones previas si quiere volver a entrar a EU.