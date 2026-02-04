Este país prohibió que sus niños jueguen en Roblox por potenciales daños a su ‘moral e integridad’

Egipto prohibió la plataforma de juegos de Roblox, mientras la nación más poblada de Medio Oriente dice que está tratando de frenar la exposición de los niños a material en línea potencialmente dañino.

La medida del Consejo Supremo para la Regulación de los Medios de Comunicación sumaría a Egipto a varios países, algunos del mundo árabe, que han bloqueado o restringido el juego.

La prohibición se coordinará con la Autoridad Nacional Reguladora de las Telecomunicaciones, según informó el miércoles la Agencia Estatal de Noticias de Oriente Medio.

La agencia no explicó el motivo de la medida. Sin embargo, otro medio estatal, Ahram Online, indicó a principios de esta semana que se tomaría, citando a un senador egipcio que pedía la regulación de Roblox para “proteger los valores morales y educativos de los niños” y “limitar los riesgos psicológicos y conductuales asociados”.

Un portavoz de Roblox dijo que la compañía se había “contactado con las autoridades egipcias con la oferta de diálogo para intentar resolver este asunto y restaurar rápidamente el acceso a nuestra plataforma”.

“Hemos trabajado en estrecha colaboración con otras autoridades reguladoras para desarrollar capacidades localizadas alineadas con sus valores culturales y basadas en nuestro compromiso compartido con la seguridad, y damos la bienvenida a la oportunidad de colaborar de manera similar con las autoridades de Egipto”, agregó el portavoz.

El presidente Abdel-Fattah El-Sisi pidió el mes pasado limitar el uso de teléfonos móviles por parte de los niños, una medida que, según afirmó, estaría en consonancia con las iniciativas adoptadas en otras partes del mundo. Australia ha prohibido las redes sociales para ciertos grupos de edad, mientras que Francia está avanzando hacia una legislación similar.

El Parlamento egipcio ya ha abordado el tema y el Senado aprobó el domingo las solicitudes para discutir los peligros del uso de las redes sociales y los teléfonos por parte de los niños, según MENA.

El gobierno anunció el lunes que las medidas regulatorias podrían incluir exigir a las plataformas digitales que implementen clasificaciones de edad unificadas, verificación efectiva y sanciones disuasorias. También podrían exigir que las empresas tengan representantes en Egipto.

Roblox anunció el año pasado que restringiría ciertas funciones de su plataforma en Oriente Medio para abordar las preocupaciones sobre seguridad en línea. Ha sido prohibido en países como Catar y Turquía.