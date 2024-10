Apple prueba sensor de glucosa: ¿Cómo funcionará y en qué dispositivos estará disponible?

El medidor de glucosa no invasivo es una de las iniciativas sanitarias más ambiciosas de Apple. La idea es analizar la sangre de una persona sin pincharle la piel, un avance potencialmente revolucionario en la lucha contra la diabetes.

Apple Inc. en su afán por introducirse en el sector de la salud, ha probado este año una aplicación para ayudar a las personas con prediabetes a controlar su ingesta de alimentos y a realizar cambios en su estilo de vida, según personas conocedoras del asunto.

La empresa probó el servicio con empleados seleccionados a principios de este año, como parte de su impulso más amplio a las funciones de azúcar en la sangre, según las personas, que pidieron no ser identificadas porque el proyecto es secreto. Aunque Apple no tiene previsto lanzar la aplicación, es posible que integre la tecnología en futuros productos sanitarios, como un medidor de glucosa no invasivo que lleva más de una década desarrollando.

Los empleados que participaron en la prueba necesitaban validar que eran prediabéticos con un análisis de sangre. Esto significa que no padecen diabetes en la actualidad, pero corren el riesgo de desarrollar la versión de tipo 2 de la enfermedad. Como parte de la prueba, controlaron activamente su nivel de azúcar en sangre mediante varios dispositivos disponibles en el mercado y luego registraron los cambios del nivel de glucosa en respuesta a la ingesta de alimentos.

La idea del sistema es mostrar a los consumidores cómo afectan ciertos alimentos a la glucemia, con la esperanza de inspirar cambios que puedan prevenir la diabetes. Por ejemplo, si los usuarios registran que han comido pasta en el almuerzo y que su nivel de azúcar en sangre ha subido, se les puede recomendar que dejen de comer carbohidratos o que consuman proteínas.

El estudio tenía como objetivo explorar los posibles usos de los datos sobre el nivel de azúcar en sangre y las herramientas que la empresa podría crear para los consumidores. Sin embargo, por ahora, la prueba de la aplicación se ha detenido para que Apple se concentre en otras funciones de salud. Un portavoz de la empresa se negó a hacer comentarios.

Precio de las acciones de los fabricantes de productos relacionados con la diabetes

Los fabricantes de dispositivos para tratar afecciones asociadas a la diabetes se desplomaron tras la publicación del informe el viernes, aunque pronto repuntaron. Insulet Corp, que fabrica bombas de insulina, cayó hasta un 4.7 por ciento. El fabricante de monitores de glucosa Dexcom Inc. cayó hasta un 5.3 por ciento antes de recuperarse, y Tandem Diabetes Care Inc. cayó hasta un 3.4 por ciento. Apple, por su parte, subió alrededor de uno por ciento, hasta 232.45 dólares.

El trabajo indica que el seguimiento de la glucosa y el registro de alimentos podrían ser dos importantes áreas de expansión para Apple en el futuro. La actual aplicación de salud de la compañía carece de funciones para el registro de comidas, lo que contrasta con los servicios de la competencia. La investigación también podría llevar a Apple a integrar más profundamente en su oferta el seguimiento de la glucosa por parte de terceros.

Medidores de glucosa Los medidores de glucosa de Apple buscan sustituir los sensores tradicionales que requieren de sangre de los pacientes. [Fotografía. Especial]

La investigación no está directamente relacionada con el esfuerzo que Apple viene realizando desde hace tiempo para crear un medidor de glucosa sin pinchazos, pero en última instancia podría ayudar a determinar la forma en que la empresa aborda ese proyecto. El medidor no invasivo es una de las iniciativas sanitarias más ambiciosas de Apple. La idea es analizar la sangre de una persona sin pincharle la piel, un avance potencialmente revolucionario en la lucha contra la diabetes.

Apple suele recurrir a realizar estudios con empleados para preparar las funciones de salud antes de lanzarlas al público. Adoptó una estrategia similar con sus funciones de audífono y detección de la apnea del sueño para AirPods y Apple Watch. La empresa con sede en Cupertino, California, tiene varios laboratorios en sus instalaciones para probar funciones de salud.