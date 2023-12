Se acabó la fiesta: Louis Vuitton y otras marcas de lujo prevén caída en ventas

Para Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) y otras acciones de artículos de lujo, 2024 se perfila como 2023 al revés.

A diferencia de este año, cuando la reapertura de China impulsó un derroche en bolsos y joyas caros antes de perder fuerza, los inversores esperan que 2024 comience con una base débil antes de una reactivación en la segunda mitad. Como lo expresaron los analistas de BNP Paribas, el próximo año probablemente será “un juego de dos mitades” para acciones de lujo como Richemont y Kering SA, propietario de Gucci.

En este momento, el boyante comienzo de 2023 que impulsó brevemente a LVMH a superar un valor de mercado de 500 mil millones de dólares es un recuerdo lejano. El sentimiento se ha visto agriado por una serie de cifras económicas que apuntan a una recuperación que se desvanece en China, cuyos consumidores representan actualmente alrededor de una cuarta parte de los estimados 362 mil millones de euros. ($397 mil millones) del mercado mundial de lujo y potencialmente el 40 por ciento para 2030.

Un repunte de la demanda de los compradores chinos será clave para validar las expectativas de un mejor segundo semestre.

“Sí, es volátil en este momento”, dijo Flavio Cereda, gestor de inversiones de GAM UK Ltd. “Para cuando lleguemos a Semana Santa, me sorprendería que no tuviéramos señales de que esto está empezando a revertirse”.

El impulso del lujo durante la pandemia ha pulido su atractivo duradero, lo que ha provocado comparaciones con el dominio de las acciones tecnológicas en Estados Unidos. Un atractivo clave es el hecho de que las marcas icónicas disfrutan de un poder de fijación de precios que normalmente supera la inflación y protege sus márgenes de beneficio.

Los compradores no pueden encontrar suficientes bolsos codiciados de Hermès International, por ejemplo, con precios que pueden oscilar entre unos 8 mil dólares y decenas de miles de dólares. Sus acciones no han mostrado nada de la debilidad de sus pares, subiendo a niveles récord la semana pasada.

Sin embargo, con empresas como LVMH y Richemont todavía más de un 15 por ciento por debajo de su pico de 2023, algunos inversores ven una oportunidad para acumular acciones.

“Éramos reacios a invertir cuando la valoración estaba en su punto más alto a principios de este año”, dijo Raphael Thuin, jefe de estrategias de mercados de capitales de Tikehau Capital. “Dado el retroceso del mercado, estamos empezando a redesplegarnos en el sector”.

Aun así, se vislumbra un primer trimestre poco halagador después de que las compras de los consumidores chinos alcanzaran un pico en el mismo período de este año, según Chris Gao, analista de CLSA Ltd.

Esas comparaciones se suavizarán en la segunda mitad de 2024, dijo Deborah Aitken, analista de Bloomberg Intelligence. El sentimiento se verá favorecido por el crecimiento del turismo y un repunte de la demanda de los consumidores chinos, lo que impulsará el gasto más allá de su base de ingresos de 2019 y su participación en el mercado global al 25 por ciento, dijo.

Por otro lado, es posible que los compradores que apoyaron el lujo durante el superciclo no regresen y se decanten por las experiencias, advierte la directora ejecutiva de Telsey Advisory Group, Dana Telsey.

Los corredores también están analizando el sector con más seriedad debido a la perspectiva de una demanda más débil y unas perspectivas económicas inciertas.

JPMorgan y Morgan Stanley recientemente rebajaron la calificación de LVMH a una postura neutral, mientras que HSBC atacó todos sus objetivos de precios de acciones para el sector, diciendo que la industria no es a prueba de recesión.

Aun así, las empresas de lujo suelen ser mucho más resistentes que otras categorías de consumidores debido a la fortaleza de sus marcas, dijo Cereda de GAM.

“A corto plazo, no veo que estos inversores de impulso regresen porque faltan catalizadores”, dijo el gestor de cartera de BNP Paribas Asset Management, Olivier Rudigoz. “Sin embargo, para los inversores a largo plazo, creemos que es una industria que está muy bien posicionada, especialmente hacia la creciente clase media de China y otros países emergentes”.