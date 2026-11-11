Las transferencias exprés transforman las remesas

El mayor problema que enfrentan las empresas de transferencias de dinero, como Western Union y MoneyGram International, puede resumirse en dos cifras: cuatro minutos y tres días.

Ese es el tiempo que Brendan Tonks, un plomero de 44 años del sur de Sidney, dijo haber tardado en enviar dinero a su familia en Filipinas después de cambiarse a las stablecoins, o monedas estables, frente a su experiencia anterior con Western Union hace un par de años. Según contó, su primera transferencia mediante este método también le costó una pequeña fracción de lo que había pagado por el servicio tradicional.

Ahora, los gigantes de las remesas están adoptando esa misma tecnología de criptomonedas para defender sus negocios y estrechar sus vínculos con los clientes.

Ambas compañías han lanzado sus propias stablecoins respaldadas por dólares, tokens digitales diseñados para mantener un valor estable frente a monedas fiduciarias como el dólar estadounidense, y están ampliando su oferta hacia billeteras y tarjetas digitales. El objetivo es lograr que los clientes hagan algo más que enviar dinero y convertir las transacciones ocasionales en una relación financiera más amplia que mantenga los fondos dentro de sus plataformas.

Este cambio pone de manifiesto hasta qué punto la adopción de stablecoins ha transformado el negocio tradicional de las transferencias de dinero y cuánto han avanzado los modelos de negocio basados en criptomonedas dentro del sistema financiero real.

Fundada en 1851, Western Union fue pionera en el desarrollo de la primera red telegráfica de Estados Unidos. Ahora, sus acciones cotizan cerca de su mínimo histórico, tras desplomarse 70 por ciento tan solo en los últimos cinco años. MoneyGram, una empresa de capital privado, también muestra señales de dificultades financieras: el viernes 16 de octubre, uno de sus préstamos cotizaba alrededor de 71 centavos por cada dólar de valor nominal.

La experiencia de Tonks es solo un ejemplo. Western Union y MoneyGram ya permiten a sus clientes enviar dinero digitalmente, en ocasiones a menor costo y con mayor rapidez que en su experiencia, dependiendo del país y del método de pago. Western Union señala que las transferencias bancarias pueden tardar desde unos minutos hasta cinco días hábiles, mientras que el Banco Mundial situó el costo promedio de una remesa digital en 4.59 por ciento durante el tercer trimestre de 2025. Las transferencias con stablecoins pueden liquidarse mucho más rápido, aunque los destinatarios todavía pueden enfrentar comisiones al convertirlas a su moneda local.

Western Union se negó a verificar los detalles de la transacción de Tonks y señaló que las comisiones y los tiempos de entrega dependen de factores como los países involucrados, los métodos de pago y el monto enviado. “Antes de completar una transacción, se informa a los clientes sobre las comisiones aplicables y los tiempos estimados de entrega”, dijo un portavoz de Western Union.

El uso de stablecoins está creciendo rápidamente. Los pagos totales realizados con estas monedas alcanzaron al menos 401 mil millones de dólares durante los primeros ocho meses de 2026, un aumento de 42 por ciento respecto al año anterior, según la consultora Alvarez & Marsal.

Anuncios de MoneyGram International en una casa de cambio de divisas en Kampala, Uganda. (Luke Dray)

Western Union lanzó su stablecoin USDPT en mayo y posteriormente se asoció con la empresa de tecnología financiera Rain para ofrecer una billetera digital y una tarjeta.

MoneyGram siguió el mismo camino con MGUSD y una tarjeta que lanzó en Colombia y que desde entonces ha extendido a El Salvador, con planes de ampliar su disponibilidad en América Latina.

“No dicen que quieren stablecoins. Lo que quieren es la posibilidad de mantener sus fondos en una moneda estable, como el dólar estadounidense”, afirmó Anthony Soohoo, director ejecutivo de MoneyGram.

MoneyGram ya utiliza stablecoins en sus operaciones cambiarias y lleva un ritmo que le permitiría realizar alrededor de 3 mil millones de dólares anuales en este tipo de operaciones a través de ellas, según un portavoz de la compañía.

Western Union ve un potencial particular para las stablecoins en mercados donde resulta más difícil acceder a los servicios financieros tradicionales. “Creemos que el mayor beneficio podría darse en los corredores de remesas donde los clientes enfrentan dificultades relacionadas con el acceso financiero, los pagos transfronterizos o la volatilidad cambiaria”, afirmó Malcolm Clarke, director global de activos digitales de Western Union.

Las presiones financieras sobre MoneyGram se han visto agravadas por la preocupación en torno al endurecimiento de las medidas de control migratorio de la Administración Trump, que podría afectar las remesas enviadas desde Estados Unidos. Un préstamo de la compañía con un saldo pendiente de 388 millones de dólares, que cotizaba cerca de su valor nominal cuando Trump asumió el cargo, cayó hasta 57 centavos por dólar en febrero, a medida que se intensificaban las medidas de control migratorio.

El negocio de atención presencial de Western Union depende en gran medida de los migrantes recién llegados, atraídos por sus sucursales físicas, la posibilidad de operar con efectivo y la familiaridad de la marca. Esto hace que la compañía sea particularmente vulnerable a los cambios en los patrones migratorios.

“La llegada de nuevos migrantes es el sustento de nuestro negocio de atención presencial”, afirmó el director financiero Matt Cagwin durante una conferencia de resultados celebrada el 30 de julio.

Los competidores digitales también están arrebatando clientes a los proveedores tradicionales. Los usuarios activos mensuales de la aplicación de Western Union disminuyeron 10 por ciento en septiembre respecto al año anterior, mientras que los de MoneyGram cayeron 9 por ciento, según datos de Sensor Tower. En contraste, los usuarios activos de Wise Group Plc. aumentaron 9 por ciento. Las descargas de aplicaciones disminuyeron 2 por ciento en Western Union y 10 por ciento en MoneyGram, mientras que las de Wise crecieron 13 por ciento.

Sin embargo, la llegada de nuevas tecnologías no significa necesariamente que los clientes cambien rápidamente sus hábitos. Ismail Ahmed, fundador de la empresa de transferencias de dinero WorldRemit y actual responsable de la aplicación financiera Odola, señaló que la industria de las remesas ha visto repetidamente cómo la tecnología avanza más rápido que el comportamiento de los consumidores.

“El sector de las remesas tiene un historial de sobreestimar la digitalización”, afirmó Ahmed. “Incluso años después de la digitalización, la mayoría de las transacciones realizadas a través de Western Union siguen siendo en efectivo”.

Aun así, el volumen de operaciones transfronterizas con stablecoins aumentó 64 por ciento en 2025, hasta alcanzar 135 mil millones de dólares, según Alvarez & Marsal.

Para las empresas tradicionales de remesas, ese crecimiento amenaza una fuente de ingresos de larga data. Las comisiones por remesas a escala mundial se han mantenido por encima de 6 por ciento durante una década, según Kumanan Ramanathan, director general y codirector del área de criptomonedas de Alvarez & Marsal.

“Ese es el margen que ahora está bajo presión, y es una de las principales razones por las que algunas grandes instituciones de remesas quieren controlar toda la infraestructura tecnológica”, afirmó Ramanathan.

Las stablecoins no son necesariamente más baratas cuando se considera el proceso completo. MoneyGram y Western Union sostienen que tener un mayor control sobre las distintas etapas de la operación puede reducir los costos de convertir dinero a stablecoins y viceversa.

“Si realizas transacciones dentro de tu propia red, no necesitas utilizar una stablecoin diferente”, afirmó Soohoo, de MoneyGram. “Al desarrollar esta capacidad sobre nuestra propia infraestructura, logramos liquidaciones más rápidas y tenemos mayor control sobre los costos de las operaciones para ofrecer a nuestros consumidores un menor costo y una mejor experiencia”.

La estrategia conlleva riesgos. Si Western Union y MoneyGram promueven sus propias stablecoins mientras los clientes continúan utilizando alternativas consolidadas, el mercado podría fragmentarse cada vez más.

“El problema es que, de pronto, tienes cientos de stablecoins y, si no existe interoperabilidad entre ellas, habrás creado el mismo problema que tradicionalmente teníamos”, afirmó Paul Bances, asesor estratégico de TGB Advisory Group, quien anteriormente ocupó cargos en PayPal Holdings Inc. y MoneyGram.

Crear sus propias stablecoins tampoco resuelve necesariamente otro problema: convencer a los clientes que abandonaron sus servicios de que regresen.

Patrick Kilgannon, un especialista en sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado de 59 años que vive en Florida y envía dinero a su familia en Guatemala, utiliza Coinbase para transferir USDC, una stablecoin respaldada por dólares. La nueva tarjeta de Western Union vinculada a stablecoins llamó su atención, pero no lo suficiente como para hacerlo cambiar de servicio.

“Dejé Western Union porque las comisiones se comían una parte de cada transferencia, y tendría que saber cuánto están cobrando realmente antes de regresar”, afirmó Kilgannon. “Por ahora, Coinbase y USDC hacen exactamente lo que necesito”.

—Con la colaboración de Maya Averbuch

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