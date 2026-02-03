El tablero político de México

Un año lleno de retos es el pronóstico de analistas para 2026, en el que un puñado de políticos concentrará el poder de decisión que impactará el clima de negocios en México.

La renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el Mundial de futbol y un año preelectoral, en el que podrían modificarse las reglas del juego a través de una reforma, figuran entre los eventos más relevantes que destacan los analistas. Retos que, si se sortean con éxito, podrían ayudar a consolidar a México como un país clave en el contexto global.

Marcelo Ebrard Casaubon, titular de la Secretaría de Economía, se perfila como una figura central desde el año pasado, y en este 2026 su papel será fundamental para que la renegociación del T-MEC llegue a buen puerto, en medio de las tensiones con Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, ha calificado el tratado como ‘irrelevante’.

Para Xóchitl Pimienta, profesora del Departamento de Relaciones Exteriores del Tec de Monterrey, Ebrard Casaubon “es el operador comercial y de inversión de México, al ser secretario de Economía, y en él recaen temas muy importantes, además de la renegociación del T-MEC, como mantener el nearshoring, la política industrial y la atracción de inversión extranjera directa.

Otro reto clave para el clima de negocios este año será la confianza que se proyecte hacia el exterior. En este contexto, Edgar Amador Zamora, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se convertirá en “el ancla de confianza macroeconómica del país”, de acuerdo con Xóchitl Pimienta, ya que será quien marque la disciplina fiscal, el manejo de la deuda, las prioridades presupuestales y la relación con las calificadoras, cuyas decisiones impactan directamente en las inversiones.

“Esa persona va a ser muy importante porque una de las cuestiones que se necesita tener es certidumbre sobre la inversión que va a haber en México”, subraya.

En el ámbito legislativo, los presidentes de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, definirán las prioridades legislativas y deberán fungir como negociadores con las otras fuerzas políticas que integran el Congreso, en particular los aliados de Morena: el Partido Verde (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT).

Riesgos que persisten

Las reformas impulsadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en 2025 y su implementación, así como la electoral, se perfilan como riesgos relevantes para este año, pues generan incertidumbre jurídica e institucional, un riesgo de carácter transversal, apunta Pimienta.

“Es un riesgo que puede elevar la prima país, afectar las decisiones de largo plazo y generar señales de alerta, como la discusión de las reformas político-electorales, si hay o no tensiones con órganos autónomos, si los recortes presupuestales después de este presupuesto que se dio y si hay un uso político de instrumentos legales o fiscales”, sostiene.

La seguridad pública, en particular la extorsión, que no cede y se ha convertido en un impuesto invisible que encarece la operación de las empresas, es otro foco de tensión. En este escenario, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se posiciona como otro actor que será determinante para el clima de inversión “por el impacto que la seguridad tiene en los costos logísticos, la continuidad operativa y la percepción de riesgo país, eso es muy importante”, destaca Pimienta.

Carlos Ramírez, socio director de la consultora Integralia, coincide en que García Harfuch es un actor clave, pues sobre él recae la responsabilidad de ofrecer resultados para disminuir la delincuencia y el trasiego de drogas, principalmente fentanilo, una de las principales exigencias del presidente Trump, que se ha traducido en la imposición de aranceles para México.

Ernestina Godoy Ramos, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), también tendrá gran capacidad de decisión, con el reto de consolidar una política anticorrupción y de persecución penal contra la extorsión, el robo de carga y los delitos financieros, tras la salida de Alejandro Gertz Manero de la institución.

En el contexto del Mundial, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y los gobernadores de Nuevo León y de Jalisco, Samuel García y Pablo Lemus, enfrentan grandes retos, como consolidar la infraestructura para recibir a los turistas.

Actores que complican

El Partido Verde y el Partido del Trabajo podrían convertirse en piedras en el zapato para la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que, al aportar la mayoría calificada a Morena, sus votos serán decisivos para avalar la reforma electoral e incluso eventuales ajustes políticos en los acuerdos que deriven de la revisión del tratado comercial con los vecinos del norte.

El Partido Acción Nacional (PAN), considera la profesora del Tec de Monterrey, también podría actuar como un contrapeso este año a los intereses de la coalición gobernante, al apostar por litigios constitucionales y ejercer presión internacional y en los mercados en temas sensibles como el T-MEC y el Estado de derecho.

2026, un año que pinta mejor

Para Carlos Ramírez, 2026 se perfila como un año mejor que 2025, ya que el gobierno de la presidenta Sheinbaum habría superado la curva de aprendizaje del primer año, el presidente de Estados Unidos dejó clara su política económica y la consolidación fiscal se encamina a ser una realidad.

La recuperación de la inversión en infraestructura es otro factor que vuelve el panorama más alentador, señala Ramírez, ya que el gasto público podría estimular la economía, reactivar cadenas productivas y generar un efecto multiplicador sobre el empleo y la inversión privada, particularmente en sectores estratégicos y regiones clave del país.

“Todos esos factores en el 2026, o algunos, desaparecen o se matizan, se mitigan: el gobierno en principio va a volver a gastar, sobre todo en infraestructura, luego de un año en el que se cayó la inversión pública casi 30 por ciento. En teoría, va a volver a gastar algo de recursos para estimular la economía”, concluye.

