¿Qué es el Bitcoin?

En su apogeo, el valor total de Bitcoin en el mundo superaba el billón de dólares. Hay muchos creyentes que se llaman “maximalistas de Bitcoin”; creen que lo único realmente interesante y valioso en el mundo de las criptomonedas es el Bitcoin. Esas personas podrían detenerse aquí, supongo.

Sin embargo, quiero hablar sobre las diferentes formas en que podrías generalizar el invento de Satoshi.

Una reserva de valor

Un resumen básico del Bitcoin es algo así como: Satoshi inventó una tecnología para que las personas se envíen números entre sí. Lo loco de Bitcoin no es que Satoshi haya inventado una forma particular para que las personas se envíen números entre sí y los llamen pagos. Es que la gente acepta los números como pagos.

No hay nada inherente en la tecnología que haga que eso suceda. Es posible que la gente haya leído el libro blanco de Bitcoin y haya dicho: “Eh, esta es una forma genial de enviar pagos, pero su problema es que no está enviando dólares, está enviando algo que acaba de inventar, y ¿quién quiere eso?”. La mayoría dijo eso al inicio, pero muchas personas finalmente decidieron que Bitcoin era valioso.

Shitcoins

Aquí hay otra generalización extremadamente simple del Bitcoin:

1. Puedes crear un token arbitrario que se negocie

electrónicamente.

2. Si lo haces, la gente podría pagar una cantidad de dinero distinta de cero por ello.

3. Vale la pena intentarlo, ¿no?

A medida que Bitcoin se volvió más visible y valioso, la gente simplemente... ¿hizo... eso? Hubo una ola de criptomonedas que a veces eran variaciones sutiles de Bitcoin y, a veces, simples imitaciones flojas. “Shitcoins” es su nombre.

En 2013, dos ingenieros de software crearon una criptomoneda y le dieron un logotipo de Doge, el meme parlante de shiba inu. Lo llamaron Dogecoin y era una parodia del auge de las monedas. Vale alrededor de 8 mil millones de dólares en la actualidad. No te voy a explicar eso. Nadie te va a explicar eso. Ciertamente, los tipos que inventaron Dogecoin no lo entienden. Es como si estuvieras inventando un token arbitrario que se comercializa electrónicamente y esperas que la gente lo compre sin ningún motivo en particular.

La aceptación social (la legitimidad) es lo que hace que una criptomoneda sea valiosa.

Ese es un hecho revelador: lo que hace que Bitcoin sea valioso no es la elegancia de su código, sino su aceptación social. Una cosa que funcionaba exactamente como Bitcoin pero que no tenía el linaje de Bitcoin, no descendía del bloque de génesis de Satoshi y solo fue inventado por algún imitador, tendría la misma tecnología pero nada del valor.

Un activo no correlacionado

Aquí hay otra generalización de Bitcoin:

1. Satoshi inventó un token arbitrario que se negocia electrónicamente por algún precio.

2. El precio resulta ser alto y volátil.

3. El precio de un token arbitrario es... ¿arbitrario?

Puede que esto no te suene tan bien, pero es tan interesante como la teoría financiera. La teoría moderna de la cartera demuestra que agregar un activo no correlacionado a una cartera puede mejorar los rendimientos y reducir el riesgo.

En la medida en que el precio del bitcóin 1) en su mayoría sube, aunque con muchos altibajos en el camino, y 2) sube y baja por razones que son arbitrarias y misteriosas y no están vinculadas a las ganancias corporativas o a la economía global, entonces Bitcoin es interesante para los inversores institucionales.

Hay variaciones. Por ejemplo:

1. Bitcoin no solo no está correlacionado con las cosas financieras regulares, es una cobertura contra la inflación. Si la Reserva Federal está imprimiendo dinero de manera imprudente, el dólar perderá valor, pero el suministro de Bitcoin es limitado y mantendrá su valor incluso cuando el dólar se infle.

2. Bitcoin es como el oro pero más conveniente.

Bueno, esas son algunas cosas que dijo la gente. En la práctica, resulta que el precio de Bitcoin está bastante correlacionado con el mercado de valores, especialmente con las acciones tecnológicas. Bitcoin no ha sido una cobertura contra la inflación particularmente efectiva: su precio aumentó durante los años en que la inflación de EU era baja y ha caído este año a medida que la inflación ha aumentado. Esto ya no resulta tan atractivo para los inversores que buscan diversificarse.

Gamestop

No voy a detenerme aquí en el fenómeno del stock de memes. Pero una posibilidad importante es que la primera generalización de Bitcoin, que un token electrónico negociable arbitrario puede volverse valioso solo porque la gente lo quiere, fue enloquecedor.

Antes del surgimiento de Bitcoin, lo que normalmente se decía sobre una acción era que su precio representaba la expectativa del mercado del valor presente de los flujos de efectivo futuros del negocio. Pero Bitcoin no tiene flujos de efectivo, su precio representa lo que la gente está dispuesta a pagar por él. Aún así, tiene un precio de mercado alto y fluctuante; la gente se ha hecho rica comprando Bitcoin. Así que la gente copió ese modelo, y la creación y especulación sobre tokens electrónicos puros, abstractos y escasos se convirtió en un gran negocio.

