Así será Nauka, el ‘Hawaii mexicano’ que se convertirá en la nueva joya turística de la Rivera Nayarit

Nauka, en la Riviera Nayarita, será un nuevo destino turístico exclusivo y se estrenará en los siguientes meses.

¿Conoces la Riviera Nayarit? En este destino turístico, preferido por visitantes mexicanos y extranjeros, hay un lugar que reúne una jungla antigua, acantilados volcánicos, un estuario de manglares y una playa privada.

Se trata de Nauka, una nueva comunidad exclusiva que abrirá en los próximos meses. La zona será ideal para visitar durante todo el año, sobre todo, por el clima cálido.

Antes, este sitio era un área de difícil acceso, con un viaje de dos horas y media por carreteras locales, por lo que estaba lejos del alcance de los visitantes y turistas.

Sin embargo, con la nueva autopista Tepic-Compostela, que registra un avance de 87 por ciento, los promotores prevén que la carretera reducirá los tiempos de viaje a 45 minutos.

La nueva autopista Tepic Compostela reducirá el tiempo de traslado hasta Nauka a solo 45 minutos. (naukanayarit.com)

Además, se espera un nuevo aeropuerto en Tepic, así como un servicio de transporte exprés que conectará a la terminal aérea con la costa y se prevé que se inaugure en diciembre.

Este nuevo destino estará abierto para todo tipo de púbico, pero su oferta se expandirá a turistas extranjeros, por lo que en su página de internet destaca que hay más de 50 vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta desde las principales ciudades de Estados Unidos.

¿Qué sabemos de Nauka, la nueva comunidad exclusiva en Nayarit?

Nauka recibe su nombre de la palabra huichol que significa ‘cuatro’. Ese número hace referencia a sus paisajes distintivos: selva, acantilados, estuarios de manglares y costa.

Uno de sus principales atractivos es que será el ‘Hawaii mexicano’, por lo que al compartir su misma latitud mantiene un clima tropical durante la mayor parte del año. Incluirá clubes de playa, restaurantes, zonas de descanso y un campo de golf.

Uno de los principales atractivos de Nauka serán sus campos de golf destinados a principiantes y a gofistas más experimentados. (naukanayarit.com)

Además de un puerto deportivo de aguas profundas para 250 embarcaciones, como parte de la comunidad exclusiva, se construirán residencias diseñadas por importantes firmas de arquitectura con el concepto de incluir los paisajes naturales.

Será una comunidad privada de LIFE Properties International, una promotora y operadora inmobiliaria que promete diseños con un estilo de vida vanguardista.

¿Qué hacer en Nauka, de la Riviera Nayarita?

Nauka será el equivalente a Los Cabos, pero en Nayarit, según consideran sus principales promotores, y además de albergar conjuntos exclusivos, recibirá a turistas, quienes tienen el plan de alejarse de la ciudad, la rutina y pasar días de relajación.

Como parte de su diseño, la comunidad tendrá un club de golf privado, diseñado por el arquitecto Tom Fazio, que incluirá 18 hoyos de campeonato y 9 hoyos cortos para principiantes.

Nauka tendrá playas exclusivas con actividades para toda la familia.

Los campos estarán frente a la jungla tropical con vista al océano, por lo que promete paisajes espectaculares mientras se practica este deporte. Para pasar tiempo en familia, estará el club de playa Nauka, en el corazón de la comunidad y con una piscina de 60 metros frente al mar.

Alrededor, el club estará integrado por cabañas privadas, sitios para fogatas y un amplio salón para reunirse a cenar, así como celebrar eventos con familia o amigos.

Nauka tendrá actividades para toda la familia

Habrá un área destinada para quienes solo buscan comodidad y relajación. El ambiente está inspirado en las prácticas ancestrales de las tribus nativas de Nayarit, por lo que incluyen servicios de bienestar para restaurar la mente y el cuerpo con prácticas holísticas.

Por esa razón, se incluirán tratamientos de spa y viajes individuales personalizados que incluyen zonas de meditación.

El nuevo destino en la Riviera Nayarita será ideal para quienes quieren alejarse de la rutina y realizar actividades de meditación. (www.naukanayarit.com)

En cambio, para quienes buscan aventuras extremas estará el Centro de aventuras LIFE junto al Beach Club, donde habrá tablas de surf, paddleboards, kayaks de mar y otros artículos para deportes acuáticos.

Además, habrá un barco que saldrá desde la playa para disfrutar de un crucero al atardecer o una excursión por las islas cercanas. En otra de las zonas habrá áreas infantiles con juegos destinados a niños y adolescentes.

El equipo de desarrollo de Nauka incluye la preservación del medio ambiente y el impacto económico local al aprovechar el café, productos agrícolas y otros insumo de las comunidades para emplear a los habitantes de la localidad.

Nauka abriría por completo en diciembre y tanto sus ofertas deportivas como residenciales estarían disponibles a partir de 2026.