UNAM actualiza el nombre de una alumna trans en documentos oficiales

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) actualizó el nombre de una alumna trans de una estudiante de Economía.

Ana Sofía Pastrana ahora tiene ese nombre en sus documentos universitarios, de acuerdo con la UNAM.

La alumna contó a UNAM Global que inició su transición cuando se encontraba en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), y tenía que pedir a sus profesores y profesoras que la llamaran con su nombre elegido, para aparecer de ese modo en las listas.

Sin embargo, en la licenciatura, ya con su cambio de nombre legal, envió nuevamente correos a sus maestros y maestras con el mismo fin. No obstante, la UNAM le notificó que su nombre Ana Sofía ya estaba en las actas escolares.

Pastrana mencionó que está contenta de que la UNAM cuente ya con protocolos en este tipo de temáticas.

“Ya en la universidad, ahorita que ya hice mi cambio, fue algo sumamente rápido. Yo pensé: ‘No, me voy a tardar muchísimo, va a ser algo terrible’. Qué bueno que la UNAM ya está muy especializada en estos temas. La verdad me sentí muy contenta porque hice unos correos, envié correos con mi información y me lo dieron (el cambio)”, señaló a UNAM Global.

Actualmente la alumna estudia el octavo semestre de Economía. Es originaria de Isidro Fabela, en el Estado de México.

Apenas el pasado 20 de julio, el Congreso del Estado de México aprobó reformas al Código Civil local para facilitar la rectificación de actas de nacimiento sobre identidad de género de las personas.

Es un trámite administrativo que se puede realizar en el Registro Civil, con el cual las personas trans pueden rectificar sus actas de nacimiento y que estas reflejen su género.