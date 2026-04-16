Hidrógeno toma tracción en carga pesada: Hyundai despliega primera flota en Uruguay

se convierte en el primer país de Sudamérica en adoptar camiones pesados impulsados por hidrógeno.

Hyundai Motor anunció el despliegue de la primera flota de camiones pesados Clase 8 impulsados por celdas de combustible de hidrógeno en Uruguay, con ello dio un paso decisivo en la transición energética del transporte de carga en Sudamérica.

Más allá del hito tecnológico, el proyecto de la armadora pone sobre la mesa una discusión clave para el sector: el potencial del hidrógeno para reducir costos operativos, emisiones y dependencia de combustibles fósiles en rutas de alta exigencia.

El caso de Uruguay marca un precedente relevante para la región, donde el transporte de carga representa uno de los principales retos en la agenda de descarbonización.

La flota, de Hyundai Motor integrada por ocho unidades XCIENT Fuel Cell operarán en la logística forestal uruguaya, un segmento caracterizado por trayectos largos, carga pesada y operación intensiva. En este tipo de aplicaciones, el hidrógeno comienza a mostrar ventajas claras frente a tecnologías convencionales.

De acuerdo con la información difundida por la armadora, a diferencia del diésel, los camiones de hidrógeno eliminan por completo las emisiones por escape, lo que reduce costos asociados a regulaciones ambientales y posibles impuestos al carbono. Pero además, su eficiencia energética permite menores costos por kilómetro en escenarios de uso intensivo, particularmente cuando el hidrógeno es producido localmente con fuentes renovables.

Otro factor clave que destaca es el tiempo de recarga. Mientras que los camiones eléctricos de baterías pueden requerir horas para recargarse, los de hidrógeno pueden abastecerse en tiempos similares al del diésel, lo que se traduce en mayor disponibilidad de la flota y menores pérdidas operativas.

Proyecto Kahirós: infraestructura y energía limpia

El despliegue de esta flota forma parte del Proyecto Kahirós, una iniciativa que busca descarbonizar la logística forestal de Urugay mediante hidrógeno verde producido a partir de fuentes renovables. El esquema contempla una integración completa de la cadena energética: desde la generación hasta el consumo.

Además, es importante resaltar que el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay ha impulsado políticas que promueven el uso de fuentes renovables. En 2024 generó el 99 por ciento de su electricidad con fuentes renovables, además de impulsar proyectos para la producción de hidrógeno verde con una huella de carbono prácticamente nula.

De acuerdo con la información difundida por la armadora, el proyecto, que se prevé inicie operaciones en noviembre de 2026, incluye la implementación de ocho camiones XCIENT Fuel Cell de Hyundai durante 10 años; un parque solar de 4.8 MW y una planta de electrólisis con capacidad de producir 77 toneladas de hidrógeno verde al año.

Durante su operación, seis de esos camiones recorrerán cerca de un millón de kilómetros anuales, mientras que dos unidades funcionarán como respaldo y plataforma de expansión.

Para Hyundai, este tipo de soluciones ya no son experimentales. En Norteamérica suma más de 1.6 millones de km recorridos con 63 camiones, mientras que en Europa supera los 20 millones de kilómetros con 165 unidades en operación.

Cabe destacar que el proyecto cuenta con el respaldo financiero de Grupo Santander, la Corporación Financiera Internacional y el Fondo de Innovación en Energías Renovables de la ONU, lo que subraya el creciente interés de organismos multilaterales en acelerar la adopción del hidrógeno.

Con este despliegue, Uruguay no solo se posiciona como pionero en la región, sino que abre la puerta a un nuevo paradigma logístico donde el hidrógeno podría convertirse en un aliado estratégico para reducir costos y emisiones en el transporte de mercancías.

El XCIENT Fuel Cell no genera emisiones por escape y ofrece una alternativa de menor impacto ambiental.

Características clave del XCIENT Fuel Cell* que permiten operaciones de larga distancia sin emisiones por escape.

Sistema de celdas de combustible de hidrógeno: 180 kW de potencia total (dos stacks de 90 kW)

180 kW de potencia total (dos stacks de 90 kW) Desempeño dinámico: Motor eléctrico de 350 kW (469 hp) y 2,237 Nm de torque

Motor eléctrico de 350 kW (469 hp) y 2,237 Nm de torque Almacenamiento de energía: 68 kg de hidrógeno en 10 tanques + batería de 72 kWh

68 kg de hidrógeno en 10 tanques + batería de 72 kWh Autonomía: Hasta 720 km en condiciones óptimas

Hasta 720 km en condiciones óptimas Capacidad de carga: Configuración Clase 8 con peso combinado bruto de hasta 82,000 lb

Fuente: Hyundai Motor