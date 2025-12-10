APYMSA, pieza clave en el mantenimiento del autotransporte

Frente al desafío de atender un autotransporte de carga cuyo parque vehicular alcanza casi 20 años de antigüedad promedio, y en un entorno marcado por la volatilidad en la demanda de carga y pasaje, APYMSA reafirmó su papel estratégico como proveedor nacional de refacciones y soluciones logísticas al conmemorar 45 años de operación.

Durante Expo Transporte ANPACT 2025, Eric Blasco, director comercial de APYMSA señaló en entrevista que la desaceleración en la renovación de unidades registrada este año incrementó la necesidad de mantenimiento y refacciones en miles de camiones, especialmente en flotillas que han prolongado su vida útil ante la falta de inversión.

Explicó que el mercado de carga mostró fuertes fluctuaciones. Mientras empresas con flotilla propia mantuvieron estabilidad en sus operaciones, los transportistas que dependen de carga de terceros enfrentaron pausas derivadas de cambios arancelarios y de la conclusión de obras de infraestructura.

Como fue el caso de transportistas, clientes de APYMSA, que trabajaron en torno a la construcción del Tren Maya o transportistas de turismo que se enfrentaron a temporadas lejos de las expectativas. “En contraste, el sector de transporte de personal de maquiladoras y otros giros, se han mantenido estables”, indicó.

El directivo también reconoció que la llegada de nuevas marcas de vehículos —especialmente chinas— ha impactado al mercado, tanto por los periodos de garantía de las unidades como por la limitada disponibilidad de refacciones para ciertos modelos. En respuesta, la compañía ya desarrolla piezas para marcas con creciente presencia.

Un mercado que envejece y la presión de lo barato

Blasco explicó que APYMSA se enfoca en unidades de antigüedad media, pues el segmento más viejo del parque vehicular —dominado por el “hombre camión”— suele optar por refacciones de muy bajo costo, muchas de ellas importadas sin certificación. Aunque reconoció que estas piezas económicas han ganado terreno, advirtió que podrían generar “una resaca” en la industria ante fallas recurrentes, paros no planificados y costos ocultos como grúas o pérdida de operación.

Además del reto tecnológico y logístico de abastecer un mercado cada vez más fragmentado por múltiples marcas y modelos, la compañía ha empezado a construir alianzas estratégicas para gestionar inventarios externos y actuar como brazo logístico para terceros, aprovechando su red logística de distribución nacional.

Eric Blasco, director comercial de APYMSA.

Red logística consolidada

En su 45 aniversario, APYMSA tiene una visión enfocada en anticipar los retos del transporte y acompañar a las empresas mexicanas en la renovación y mantenimiento de sus flotillas. Por ello, ha consolidado una red de 135 sucursales que operan como mini centros de distribución, garantizando disponibilidad inmediata de refacciones y atención oportuna para evitar que un negocio transportista se detenga por falta de componentes.

Asimismo, ha ampliado su catálogo con 11 marcas propias para servicio ligero, pesado y motopartes. Solo en los últimos años ha desarrollado más de 600 productos dirigidos al transporte de carga, diseñados bajo especificaciones de equipo original para asegurar durabilidad y optimizar la rentabilidad de las flotas.