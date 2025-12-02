Isuzu otorga “Premio Takumi” a operadores de Lala y Helados Holanda

ISUZU Motors de México llevó a cabo su primer concurso de habilidades para operadores, “Premios Takumi: Líderes de la Ruta”, un evento para reconocer la destreza, disciplina y profesionalismo de los operadores de las principales flotas de distribución urbana.

En esta primera edición se reconoció a operadores de dos flotas nacionales: Grupo Lala y Helados Holanda, quienes demostraron su pericia en maniobras, seguridad y precisión al volante de vehículos de la marca.

“Los operadores son el corazón de esta industria. Con los Premios Takumi celebramos su talento, su compromiso y su papel fundamental en la movilidad del país”, señaló Hiroshi Ikegawa, presidente de ISUZU Motors de México durante la ceremonia.

El concurso “Premios Takumi: Líderes de la Ruta” contempló obstáculos inspirados en las condiciones más desafiantes de las rutas cotidianas en la Zona Metropolitana del Valle de México, incluyendo:

Cumplimiento de rutas contra reloj sin incurrir en exceso de velocidad ni manejo brusco.

Maniobras de precisión.

Entregas de mercancía en espacios reducidos.

Los ganadores de esta primera edición fueron:

Reconocen su destreza, conducción y seguridad vial durante la conducción.

Jonathan Cerón, operador de Lala. Erick Ramírez, operador de Helados Holanda. Ángel Márquez, operador de Lala.

Con esta iniciativa, ISUZU reafirma su apuesta por la formación, seguridad vial y eficiencia operativa, reconociendo a quienes mantienen en movimiento a México día tras día.

En el marco del evento, ISUZU presentó por primera vez los Trofeos Takumi, un conjunto de art toys originales diseñados por el artista mexicano Mother Monkey, reconocido por su estilo urbano, vibrante y lleno de energía.