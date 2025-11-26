Expo Transporte ANPACT 2025: una edición que marcó rumbo

Guadalajara volvió a ser el epicentro del autotransporte con la celebración de Expo Transporte ANPACT 2025, un encuentro que no solo rompió récords de asistencia y exhibición, sino que también dejó ver con claridad hacia dónde se dirige la industria en México y Latinoamérica.

El presidente ejecutivo de ANPACT, Rogelio Arzate, lo sintetizó en una frase: “Rompimos récord en expositores, visitantes y metros de exhibición”. Con 73,122 visitantes y 660 marcas expositoras, la feria se consolidó como la más relevante del continente en vehículos de carga y pasaje.

Más allá de las cifras, lo que marcó la diferencia fue la diversidad tecnológica desplegada en los 70 mil metros cuadrados de exhibición, incluidos los espacios de la nueva Expo Abierta. Desde unidades Euro VI hasta híbridos y modelos a gas natural, la muestra reflejó la transición hacia una movilidad más limpia y eficiente. Aquí una pequeña parte.

Titanes redefiniendo la movilidad

Daimler Truck

El Cascadia 5ª Generación fue uno de los lanzamientos más esperados. Con mejoras de hasta 2.9% en eficiencia de combustible y un diseño aerodinámico con 35% de mejora en comparación con las versiones previas, este nuevo vehículo de Daimler refuerza su apuesta por productividad y seguridad. La combinación de motor DD13 GHG 24, transmisión DT12 y sistema Detroit Assurance 5.0 marca un estándar en tractocamiones pesados.

Daimler Truck impulsa una nueva era para el transporte con su nuevo Cascadia 5a. Generación.

Dina

La mexicana apostó por la diversificación: motocicletas, vehículos todoterreno, reparto de última milla y autobuses. Más del 50% de sus modelos exhibidos fueron eléctricos, destacando el Taruk, del cual 66 unidades pronto circularán en Chetumal. Su estrategia apunta a consolidar a Dina como proveedor integral de soluciones de movilidad sustentable para México.

Dina inicia su camino hacia una oferta integral de vehículos sustentables.





International

Con una participación del 21% en el mercado de vehículos Clase 6 a 8, International amplió su portafolio con el camión HV, el autobús SCD y la serie MV. La actualización del CT para última milla refleja la creciente demanda de soluciones logísticas adaptadas al comercio electrónico.

International amplió su gama con vehículos para carga pesada y última milla.





Isuzu

La compañía lanzó oficialmente los modelos FORWARD 1800 (6x2, 23 toneladas PBV) y FORWARD 2000 (6x4, 26 toneladas PBV), reconocidos por su ingeniería japonesa y bajo costo de mantenimiento. El anuncio del Isuzu GIGA para carga pesada anticipa un futuro de mayor presencia en el segmento de largo alcance, aunque aún sin fecha para México.

Isuzu refuerza su mercado con nuevos integrantes y su tecnología japonesa.





Kenworth

Anunció que al cierre de 2025 habrán producido más de 14 mil vehículos. Así como una inversión total de 60 millones de dólares destinada a modernizar sus líneas de producción para camiones eléctricos y de gas natural en su planta de Saltillo, infraestructura avanzada de simulación y nuevas áreas administrativas. En agosto, la compañía celebró la producción de su unidad 400,000, reconocimiento que la consolidó como fabricante de vehículos pesados del año.

Kenworth invierte para ampliar su linea de producción de vehículos eléctricos y a gas.





Mercedes-Benz Autobuses

La firma presentó seis autobuses con chasises para distintos segmentos: compactos urbanos, plataformas eléctricas y unidades de larga distancia, todos con tecnología Euro 6. Destacó el Urbanuss E-Pluss S6, primer autobús eléctrico diseñado para sistemas BRT, con chasis eO500 U 2134.

MB Autobuses impulsará fuerte sus unidades para servicio foráneo.





Volvo

El presidente de Volvo Group México, Rafael Kisel, anunció el regreso de Volvo Trucks al país con el lanzamiento de los modelos FH y VM, este último disponible en configuraciones 6x2 y 4x2 con un paquete de seguridad reforzado. En autobuses, la firma reafirma su compromiso hacia 2030 con unidades libres de combustibles fósiles, como el 7800 Electric y el LUMINUS, que ofrecen soluciones integrales para transporte urbano sustentable.