BAIC Trucks México trae nueva solución logística con IA para el transporte de carga

Tras alcanzar un valor de 353.681 millones de yuanes en 2024, BAIC Group, el fabricante chino de vehículos se colocó dentro de las marcas más valiosas de China, su división BAIC Trucks destaca por tener la primera fábrica inteligente de camiones que opera bajo el modelo de digital twin (gemelo digital).

Instalada en Beijing, esta planta, automatizada en un 70 por ciento, cuenta con una programación inteligente que potencializa sus cuatro procesos principales: estampado, soldadura, pintura y ensamble final.

Hace unos días, la marca llegó a México de la mano de Grupo GET con su tractocamión NEXTAR X9, un vehículo con el más avanzado sistema de inteligencia artificial optimiza su eficiencia operativa, anticipa y responde a las necesidades del camino y rutas reduciendo imprevistos y por ende una experiencia de conducción más segura y eficiente.

En entrevista Gabriel García, presidente del Consejo de Grupo GET indicó que tanto BAIC como GET buscan tener el mejor posicionamiento en el mercado, no solo en México, sino también en Centro y Sudamérica.

“Por varios años había estado buscando una marca y producto que tuviera la calidad para ofrecer como el mejor producto para la industria del transporte y lo encontramos en BAIC, que ofrece una tecnología que no solo supera a sus colegas chinos, si no supera a la competencia ya establecida en México, es un tractocamión con tecnología muy avanzada que nos convenció”, explicó Gabriel García.

Agregó que Grupo GET creó BAIC Trucks México bajo la cual estarán iniciando la comercialización de esta solución logística con las primeras 100 unidades que han traído desde China.

“Ya tenemos estas unidades, pero nuestro objetivo es alcanzar 5 por ciento del market share en los próximos tres años. Además, vamos a instalar en México una planta ensambladora en un plazo de tres a cinco años”, añadió Gabriel García.

Gabriel García, presidente del Consejo de Grupo GET.

Asimismo, explicó que el vehículo NEXTAR X9 cuenta con uno de los mayores diferenciadores en el mercado: la eficiencia, la cual es posible gracias a la inteligencia artificial con el que está hecho y que permite que el camión vaya aprendiendo, ajustándose y calibrándose de forma inteligente a las diferentes altitudes y orografía del país, así como a la conducción de los operadores, lo que permite la puesta a punto perfecta para cada ruta, operador y el tipo de carga a transportar.

BAIC, un salto cuántico para la industria del transporte

Por su parte, Julio César Hernández, director General de BAIC Trucks México agregó que el NEXTAR X9 se adapta y se mejora constantemente para garantizar un rendimiento excepcional en ruta.

“Esta tecnología es un parteaguas de la industria del transporte en México, este vehículo no solo integra la inteligencia artificial dentro de la unidad, sino también en planta y la ingeniería, lo que da un valor agregado en economía de combustible, seguridad, mejores costos y la reducción de emisiones”.

Destacó que esta primera unidad traía a México utiliza diésel como combustible, pero la marca cuenta con vehículos adaptados para operar con hidrógeno, gas natural y eléctricos.

El NEXTAR X9 proporciona hasta 20 por ciento más de capacidad operativa, 20 por ciento menos riesgo de fallas que prolongan hasta 30 por ciento su vida útil, además reduce 10 por ciento el Costo Total de Propiedad (TCO), optimiza el consumo de combustible un 12 por ciento y ahorros de mantenimiento de hasta 10 por ciento.

La unidad esta equipado con tecnología de frenado regenerativo, exclusiva de este modelo, que permite recuperar energía durante el proceso de frenado y almacenarla en las baterías del vehículo, reduce 50 por ciento los accidentes y un 90 por ciento las emisiones de CO2 por kilómetro recorrido.