¿Qué provocó la falla global de Cloudflare que ‘tiró’ ChatGPT y X?

Ya puedes utilizar ChatGPT de nuevo: La interrupción mundial de la red de la empresa de ciberseguridad Cloudflare se resolvió este martes 18 de noviembre tras varias horas de fallos.

La interrupción dejó fuera de servicio los sitios web de diversas entidades, desde el principal regulador energético de EU; la autoridad de transporte de Nueva Jersey; la plataforma de redes sociales X, y la página de la calificadora Moody’s.

ChatGPT y X fueron algunos de los servicios que volvieron a estar en línea a las 10:00 horas, tiempo de Nueva York.

¿Qué provocó la falla de la red global de Cloudflare?

Un portavoz de Cloudflare indicó que la empresa observó un pico de tráfico inusual en uno de sus servicios durante la madrugada de este 18 de noviembre.

Según la empresa, el problema se solucionó en seis horas. La causa de la interrupción en la red de Cloudflare fue un archivo de configuración que se genera automáticamente para gestionar el tráfico malicioso.

La compañía no encontró indicios de un ciberataque ni de actividad maliciosa, añadió el comunicado.

“El archivo superó el tamaño de entrada previsto y provocó un fallo en el sistema de software que gestiona el tráfico de varios servicios de Cloudflare”, declaró Jackie Dutton, portavoz de Cloudflare.

¿Por qué Cloudflare es ‘famoso’ entre empresas globales?

El software de Cloudflare es utilizado por cientos de miles de empresas a nivel mundial, y actúa como una ‘barrera’ entre sus sitios web y los usuarios finales para proteger a sitios de ataques que podrían sobrecargarlos con tráfico.

El problema con estas empresa es que los fallos de software pueden provocar ‘apagones’ globales: En 2024, una actualización de software defectuosa de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike provocó la caída de millones de dispositivos con sistemas Windows de Microsoft, afectando a una amplia gama de industrias, incluyendo el transporte aéreo, la banca y la sanidad.

La interrupción del servicio de CrowdStrike se debió a un error en un producto que opera en los niveles más profundos de los ordenadores de los clientes.

En cambio, Cloudflare protege la infraestructura de internet, como sitios web y plataformas, razón por la cual muchos sitios web populares se caen o presentan problemas de funcionamiento durante las interrupciones de Cloudflare.

Cloudflare se centra principalmente en mantener los sitios web en línea y con buena velocidad, mientras que CrowdStrike se centra en proteger los ordenadores y servidores de los ataques.