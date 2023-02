CFE internet para todos: Estos son los precios de sus paquetes ‘bara bara’ en México

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ‘va con todo’ este año para ofrecer servicios de internet y telefonía a la mayoría de mexicanos, y recientemente anunció que para el final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador tendrá una cobertura suficiente para abastecer a 118 millones de mexicanos, pero, ¿todos podrán pagarlo?

El prometedor programa ‘Telecomunicaciones e Internet para Todos’ funcionará en coordinación con Altán Redes, y pretenden instalar 12 mil 601 torres de comunicaciones para conectar a comunidades que aún no tienen acceso a una red.

De acuerdo con Manuel Bartlett, titular de la CFE, actualmente hay 20 millones de mexicanos que no tienen acceso a internet, por lo que “no pueden acceder a un instrumento tecnológico”, lo que provoca una desventaja, impulsada por una decisión empresarial que considera a los sitios que actualmente no tienen cobertura como “antieconómicos o no redituables”.

¿Qué es CFE Telecomunicaciones Internet para Todos?

La empresa confirma que se trata de un apartado con el que quiere prestar servicios de telecomunicaciones sin fines de lucro. De hecho, en cientos de plazas y espacios públicos ya es común que encuentres redes de wifi abiertas de CFE para que te conectes a internet.

Este es el precio de los paquetes de telefonía e internet de CFE

Paquetes por días

4 gigabytes (GB), 250 minutos de llamadas, 125 SMS y hotspot (posibilidad de compartir datos móviles a otros dispositivos: 45 pesos por tres días.

20 GB, mil minutos de llamadas y 500 SMS: 100 pesos por 15 días.

Paquetes mensuales (30 días)

1 GB más 600 megabytes (MB) en redes sociales, 100 minutos de llamadas y 50 SMS: 30 pesos .

. 8 GB, mil 500 minutos de llamadas, 500 SMS y hotspot: 150 pesos .

. 40 GB, mil 500 minutos y mil SMS: 200 pesos .

. 40 GB, mil 500 minutos, mil SMS y hotspot: 300 pesos.

Paquetes semestrales

5 GB, mil 500 minutos, 500 SMS al mes y hotspot: 400 pesos .

. 40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes: 800 pesos .

. 40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes y hotspot: Mil 200 pesos.

Paquetes anuales

5 GB, mil 500 minutos, 500 SMS al mes y hotspot: 700 pesos .

. 40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes: Mil 400 pesos .

. 40 GB, mil 500 minutos, mil SMS al mes y hotspot: 2 mil 100 pesos.

¿Será posible para los mexicanos acceder al internet y telefonía de CFE?

“No puede aceptarse que más de 20 millones de la población mexicana no puedan acceder a un instrumento tecnológico por falta de acceso a internet (…) no podemos permitir que estos sectores de la población vivan en desventaja por la sola razón de vivir en lugares a los que el acceso se considere antieconómico o no redituable”, acusó Bartlett.

Tomando lo anterior en cuenta, CFE resolverá el problema de infraestructura por el que millones de mexicanos no tienen acceso, y en el sentido económico, se espera que los paquetes a bajo costo sirvan para el bolsillo de los mexicanos no se vea afectado.

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) argumenta que 18.3 millones de mexicanos ganan el salario mínimo. Esto quiere decir que más del 10 por ciento de la población tiene un salario de 6 mil 223 pesos al mes, es decir, 74 mil 676 pesos al año.

Tomar el paquete anual de CFE más caro, de 2 mil 100 pesos, representaría menos del 3 por ciento de su ingreso; sin embargo, cabe recalcar que la empresa argumenta que “las tarifas aplicadas se encuentran registradas ante el Instituto Federal de Telecomunicaciones y están sujetas a cambio sin previo aviso”.

¿Cómo contratar el servicio de internet y telefonía de CFE?

Para acceder a CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (Teit) necesitas conocer la disponiblidad de su red. Para ello, la empresa tiene un mapa de establecimientos en los que puedes contratar el servicio a lo largo del país, consúltalo en este enlace.

CFE además ofrece portabilidad al contratar su servicio, es decir, que puedes acceder a la red de la empresa con tu antiguo número.

Con información de Christopher Calderón.