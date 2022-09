Los dispositivos ‘pro’ robarán miradas en el evento del iPhone 14; ¿Cómo va a responder Samsung?

El mayor evento del año de Apple está a solo unos días, con el iPhone 14, el Apple Watch Pro y los nuevos AirPods disponibles. Además: las presentaciones de marcas comerciales dan una pista sobre los nombres de los auriculares de realidad mixta de la compañía.

¿Cómo será el iPhone 14?

Después de varias semanas de anticipación, estamos en la recta final: el mayor evento del año de Apple está a pocos días de distancia. Este miércoles 7 de septiembre, en una presentación denominada “Far Out”, la compañía presentará la línea iPhone 14, una nueva lista de relojes inteligentes y nuevos AirPods.

El año pasado, consideré al iPhone 13 una actualización incremental del iPhone 12. Presentó algunas mejoras en la cámara y agregó ProMotion a la versión Pro, pero no fue una desviación del modelo anterior. En ese momento, esperaba que el iPhone 14 trajera cambios más significativos. Si bien eso sigue siendo cierto, creo que las mejoras, por segundo año consecutivo, serán más modestas que alucinantes.

El dispositivo seguirá existiendo en cuatro variaciones: dos modelos Pro y dos versiones estándar. Pero, como he cubierto exhaustivamente, no habrá un iPhone 14 mini que suceda al iPhone 13 mini. En cambio, Apple se está enfocando en dispositivos grandes.

La empresa lanzará al mercado un iPhone 14 de 6.1 pulgadas, un iPhone 14 Plus de 6.7 pulgadas, un iPhone 14 Pro de 6.1 pulgadas y un iPhone 14 Pro Max de 6.7 pulgadas. Los modelos regulares de iPhone 14 recibirán algunos cambios en el hardware de la cámara, pero las actualizaciones más significativas se reservarán para la línea Pro, y ese podría ser el tema del evento.

Los productos de lujo de la compañía deberían generar la mayor cantidad de fuegos artificiales en el lanzamiento del miércoles, que incluirá un nuevo Apple Watch de gama alta y auriculares AirPods Pro mejorados.

A diferencia del modelo estándar, el iPhone 14 Pro está listo para obtener un chip A16 más rápido, una pantalla siempre encendida y un sistema de cámara trasera de gran angular de 48 megapíxeles. Además de esas campanas y silbatos, espere que el iPhone 14 Pro obtenga algunos cambios de diseño, el más significativo es un área de muesca renovada para la cámara y los sensores Face ID. Esto marcará el segundo año consecutivo en que Apple reduce el tamaño de la muesca (la parte negra en el lado superior de la pantalla que es color negro donde se encuentra la cámara frontal), aunque el cambio del año pasado no trajo una mejora funcional real.

La nueva muesca estará compuesta por recortes de hardware para la cámara frontal (con enfoque automático por primera vez) y sensores de reconocimiento facial mejorados. Cuando el dispositivo está en uso, la muesca se verá como un único orificio con forma de cápsula. Me dijeron que si Apple no combinara los dos recortes, se vería extraño mientras mira videos o se desplaza por bloques de texto. A pesar del espacio de pantalla adicional liberado por la muesca más pequeña, no esperaría que la barra de estado en la parte superior del iPhone cambie mucho.

Más allá de la muesca, me dicen que espere que los modelos de iPhone 14 Pro parezcan un poco más grandes en general e incluyan biseles más delgados. También tendrán baterías más grandes, un área de cámara significativamente más grande en la parte posterior del iPhone 14 Pro y Pro Max para el nuevo sistema de gran angular de 48 megapíxeles y sensores mejorados de teleobjetivo y ultra gran angular. También espero mejoras en la grabación de video y la fotografía con poca luz.

Y Apple le dará a eSIM un mayor impulso esta vez, digitales e tarjetas SIMDe hecho, Apple ha considerado eliminar la ranura de la tarjeta SIM física a partir de este año o el próximo para algunos modelos.

¿Cómo responderá Samsung al lanzamiento del nuevo iPhone?

El jueves 1 de septiembre Samsung sacó un comercial en el que promocionó las innovaciones de sus más recientes modelos de smartphone y dijo que las novedades tecnológicas que ofrecen sus productos no llegarán pronto al iPhone.

En dicho anuncio de apenas 30 segundos es posible escuchar a un locutor decirle a las personas que, mientras se preparan para el nuevo evento de Apple, que se llevará acabo el 7 de septiembre, el mundo pondrá la atención en otra dirección (la de Samsung).

La estrategia de Samsung fue mostrar una foto de la luna, presuntamente sacada con el Galaxy S22 Ultra (el producto ‘estrella’ de la empresa que fue presentado en febrero), que incluía la siguiente consigna:

“Donde la cámara de mayor resolución de un smartphone estará en el bolsillo de alguien. Y esa foto de luna épica que está recibiendo todos los likes no será tuya. Porque esta innovación no llegará pronto a un iPhone cerca de ti. Ya está aquí, en la galaxia”, dice el comercial.

iPhone 14: Sin muchas novedades, pero suficientes para invitar a sus clientes a actualizarse

En conjunto, estas no son revisiones que cambien las reglas del juego, pero sigo pensando que serán suficientes para atraer a los usuarios de modelos de iPhone 11 y anteriores a actualizar, especialmente dada mi expectativa de otro año de fuertes acuerdos de intercambio de Apple y sus socios.

Espero que los nuevos iPhones salgan a la venta el 16 de septiembre, aproximadamente una semana antes de lo habitual, lo que debería darle a Apple algunos días más de ingresos para su trimestre de septiembre. Dada la dura comparación con el año pasado, cuando la compañía experimentó un aumento significativo en las ventas inducido por COVID, Apple podría usar los pocos miles de millones de dólares adicionales para disminuir las preocupaciones de los inversores sobre la desaceleración del crecimiento.

Apple obtiene alrededor del 50 por ciento de sus ingresos del iPhone, pero el porcentaje real es mucho mayor. Ese número del 50 por ciento representa el efectivo obtenido por la venta de unidades reales de iPhone, ignorando el impacto del dispositivo en otros productos. Los AirPods y el Apple Watch solo funcionan bien para los propietarios de iPhone, y un teléfono nuevo puede alentar a los compradores a comprar accesorios adicionales.