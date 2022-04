Que comience el ahorro: Estas son las novedades de cámaras y pantalla del IPhone 14

Aunque pueda parecer que el iPhone 13 acaba de salir a la venta, el lanzamiento del iPhone 14 es en menos de seis meses. Esto es lo que podemos esperar, incluidas las actualizaciones en las características del núcleo,también: más sobre futuras Mac y el iOS 15.5.

El inicio

Comenzando con el iPhone 6 en 2014, Apple cambió a un ciclo de tres años para nuevos diseños de hardware. En el año uno de nuevos diseños, la compañía presentó un aspecto completamente nuevo. En el año dos mantiene ese diseño idéntico, pero actualiza las partes internas.

En el tercer año, el diseño recibe algunos cambios clave. Este patrón ha existido para los últimos tres diseños:

El iPhone 6 se lanzó en 2014, seguido del iPhone 6s en 2015 con un diseño idéntico. El iPhone 7 luego debutó en 2016 con líneas de antena actualizadas, una cámara dual en el modelo Plus y la eliminación del conector para auriculares, pero el mismo aspecto básico.

El iPhone X se lanzó en 2017, seguido del iPhone Xs en 2018 con el mismo diseño. Cuando el iPhone 11 aterrizó en 2019, tuvo un nuevo sistema de cámara y una parte trasera con textura mate.

Ahora, estamos en el ciclo de vida del iPhone 12. Ese diseño fue introducido en 2020 y mantenido igual en 2021 con el iPhone 13. Para el iPhone 14 a finales de este año, se espera que tenga algunos cambios.

Las diferencias del iPhone 14

Con la próxima línea de iPhone, probablemente a solo unos cinco meses de distancia, ¿qué debemos esperar con la última entrega? En primer lugar, el diseño general del iPhone 12 y el iPhone 13 se quedará un año más. Contará con los mismos bordes planos y esquinas redondeadas, pero como se ha informado en el pasado, habrá una nueva muesca en los modelos Pro. También habrá una cámara más grandes para instalar nuevos sensores.

Esa muesca incluirá un recorte en forma de píldora para Face ID y un recorte circular para la cámara. Eso será la solución de Apple hasta que sea capaz de incrustar completamente Face ID y la parte frontal frente a la cámara en la propia pantalla. Eso está todavía a unos tres o cuatro años de distancia.

Hablando de pantallas, una de las mayores diferencias en la línea de iPhone 14 es que Apple está sacudiendo sus tamaños de pantalla. Aquí están las pantallas del iPhone 13:

iPhone 13 mini de 5.4 pulgadas

iPhone 13 de 6.1 pulgadas

iPhone 13 Pro de 6.1 pulgadas

iPhone 13 Pro Max de 6.7 pulgadas

El rendimiento relativo de las ventas tanto de los más grandes como de los los tamaños más pequeños empujaron a Apple a repensar la alineación. El modelo máximo es extremadamente popular, particularmente en China, mientras que el mini no se vende lo suficientemente bien como para mantenerse. Así que aquí está la solución que Apple está planeando para el iPhone 14:

6.1-inch iPhone 14

6.7-inch iPhone 14 Max

6.1-inch iPhone 14 Pro

6.7-inch iPhone 14 Pro Max

Entonces, por primera vez, la línea de iPhone no Pro obtendrá un opción de pantalla de 6.7 pulgadas. Creo que esa versión del teléfono será extremadamente popular dado que los usuarios ahora podrán obtener el tamaño de iPhone más grande de Apple por al menos 200 dólares menos que antes.

Sin embargo, eso crea un enigma: ¿Cómo Apple planea diferenciar sus teléfonos Pro y no Pro? Ahora mismo, la gran diferencia es un teleobjetivo, bordes de acero inoxidable, un escáner lidar, una pantalla ProMotion, algunas horas más de duración de la batería, un núcleo de gráficos adicional y una opción de almacenamiento de 1 terabyte.

Eso no parece suficiente para justificar la superioridad el estado Pro del dispositivo final. Pero Apple está haciendo más para distinguir el iPhone 14 Pro de los modelos de gama baja:

El nuevo sensor de 48 megapíxeles para el gran ángulo de la cámara(que es esencialmente la cámara “principal” en el iPhone) será exclusivo de los modelos Pro. El iPhone normal de la línea 14 se adherirá a un disparador de 12 megapíxeles.

Como se ha informado, los modelos Pro obtendrán el nuevo A16 de Apple chip, mientras que es probable que los modelos estándar se adhieran al A15 del año pasado o una variante del mismo. Más allá de intentar hacer que el Pro se destaque, la escasez de chips puede haber contribuido a esta decisión.

Para los aficionados a la cámara, la mejora en el sensor es un buen punto de venta para pasar del regular al Pro, pero yo dudo que un salto de procesador de una sola generación sea suficiente para influir en un elección del usuario.

Además de las actualizaciones orientadas hacia el exterior, Apple todavía está trabajando para llevar conectividad satelital al iPhone. La compañía primero apuntó en agregar las características del modelo del año pasado, pero ahora la capacidad podría estar lista esta vez.

Para ser claros: el iPhone no tendrá la capacidad de realizar llamadas a través de redes satelitales. En cambio, la función es diseñada para reportar emergencias o enviar textos cortos a contactos emergencias cuando está fuera del alcance del servicio celular. Puedes leer mi historia del año pasado para más detalles.

Desde que se informó que el iPhone está ganando la función, escuché que el Apple Watch también está destinado a conseguir esa funcionalidad, ya sea este año o en 2023. Ya sea en el iPhone o Apple Watch, la tecnología proporcionaría una alternativa a Garmin inReach Explorer y SPOT o a los comunicadores satelitales de características similares.

Ha habido señales últimamente de que Apple y su aparente socio satelital, Globalstar podrían estar cada vez más cerca de lanzamiento de tal función. En febrero, Globalstar dijo que llegó a un acuerdo para comprar 17 nuevos satélites para ayudar a impulsar los “servicios satelitales continuos” para un “potencial”—y sin nombre- cliente que le había pagado cientos de millones de dólares.

¿Ese cliente es Apple? Probablemente tengamos menos de seis meses para enterarnos. A la banca agregue un iMac basado en M3 a su lista de futuros modelos. La última semana, detallé la hoja de ruta de Apple para el chip M2 y Mac. Los planes incluyen:

Un chip M2 para una nueva MacBook Air, MacBook Pro de nivel de entrada y mini mac.

Chips M2 Pro y M2 Max para un nuevo MacBook Pro de 14 pulgadas y 16-MacBook Pro de pulgadas.

Un chip dual M2 Ultra para Mac Pro.

Desde entonces, he oído que los chips M2 no son los únicos los que están en pruebas dentro de Apple. Y si estás esperando una nueva iMac, escuché que ya hay una versión M3 de ese escritorio en el horno, aunque me imagino que no se lanzará hasta el final del próximo año como mínimo. Además, para aquellos que preguntan, sigo pensando que la llegada del iMac Pro simplemente no será pronto.

WWDC está a solo unas semanas de distancia, con la conferencia anual prevista para principios de junio. Ahí es cuando Apple mostrará iOS 16, watchOS 9, macOS 13 y muchos otros programas e importantes actualizaciones para sus dispositivos. Pero todavía hay una actualización más para iOS 15 en camino: 15.5.

La actualización entró en su segunda versión beta la semana pasada. Las nuevas características son escasas, y el lanzamiento se trata más de correcciones de errores y compatibilidad con algunas Mac próximas. Pero hay algunas características que mencionar:

Ahora hay botones en la aplicación Wallet debajo de Apple Cash Tarjetas para enviar y recibir dinero. Antes necesitabas hacer esto dentro de Mensajes.

Ahora puede obtener indicadores de intensidad de la señal Wi-Fi para poder emparejar los HomePods dentro de la aplicación Home.

La tarjeta iTunes Pass, una tarjeta digital para almacenar iTunes y los fondos de la App Store ahora se llaman Apple Account Card.

El código dentro de iOS 15.5 revela un soporte subyacente para la próxima aplicación de música clásica, que se basa en la empresa adquirida de Primephonic.

Apple también está ampliando la detección de imágenes de desnudos de niños en iPhones, enviadas dentro de la aplicación de mensajes fuera de los Estados Unidos. Esta función llegará al Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

La compañía dará el reporte de su segundo trimestre fiscal, que concluyó a fines del pasado mes. Durante el período, Apple lanzó un iPhone SE actualizado, Mac Studio y una nueva pantalla. Los analistas están esperando que supere los 94 mil millones de dólares en ingresos, un 5 por ciento más que el año anterior, en lo que podría será el mayor trimestre del año no festivo de Apple.

Del 6 al 10 de junio: WWDC 2022. La conferencia de desarrolladores de Apple tendrá lugar durante toda esta semana, de manera virtual. Sin embargo, la gran noticia será el lunes, cuando la compañía celebre su reunión anual, durante el discurso de apertura se anunciará su último software y otros productos. Más tarde ese día, Apple llevará a cabo una reunión centrada en los desarrolladores.

Preguntas y respuestas posteriores al evento:

P: ¿Cuándo se supone que el servicio “compre ahora, pague después” de Apple se lanzará?

R: El servicio estaba originalmente programado para el año pasado, pero se han enfrentado a algunos retrasos. En este punto, esperaría que se lance en algún momento de la segunda mitad de este año o el próximo año. El desarrollo avanza a toda velocidad y Apple tiene la intención de adjuntar el servicio, como su próximo programa de suscripción de hardware de iPhone, a su nueva plataforma de servicios financieros.

P: ¿Cuándo se expandirá Apple Card fuera de los EU?

R: Es sorprendente que hayan pasado tres años desde el lanzamiento de la tarjeta y la tarjeta de crédito de Apple y que está no está disponible en otros países. Tampoco está claro cuándo puede suceder esto. La expansión depende esencialmente de la capacidad de Apple para encontrar socios extranjeros similares a Goldman Sachs Group, que maneja la infraestructura de back-end para Apple Card a nivel nacional eso es a menos de que la compañía mueva la Apple Card a su sistema financiero de próxima generación, que podría ser la forma más fácil de llevar a países adicionales.

P: ¿Apple adquiriría Twitter?

R: Se habla mucho de Twitter en estos días dado que el intento de adquisición de Musk. Eso ha llevado a algunos a preguntarse quién más podría estar dispuesto a participar y competir por un trato ¿será Apple? No, las redes sociales han sido un fracaso para Apple y claramente no es un un área de interés. Apple tampoco gasta mucho dinero cuando se trata de comprar compañías, no hay planeta en el que Apple deje caer más de 40 mil millones de dólares que serían necesarios para incorporar Twitter, un negocio que no ha podido generar grandes ganancias a pesar de su base de usuarios adictos.