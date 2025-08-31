¿Haces ‘juerzitas’ en el baño? Síntomas y remedios para combatir el estreñimiento

El estreñimiento es una causa común de padecimientos médicos. (Foto: Shutterstock)

El estreñimiento es un problema digestivo que afecta a muchas personas, siendo una de las condiciones más comunes que se presentan en las consultas médicas.

Una persona se considera estreñida si defeca menos de tres veces por semana. Si alguna vez has experimentado síntomas como heces duras, dolor abdominal o esfuerzo excesivo al ir al baño, podrías tener problemas en tu salud digestiva.

¿Qué es el estreñimiento y cuáles son sus síntomas?

El estreñimiento se define como la dificultad para evacuar el intestino grueso, y puede manifestarse de varias maneras. Los síntomas más comunes incluyen:

Menos de tres evacuaciones por semana

Heces duras, secas o grumosas

Esfuerzo o dolor al defecar

Sensación de que no se ha evacuado completamente

Sangrado rectal o sangre en las heces

Estos son los síntomas del estreñimiento, de acuerdo con el ISSSTE.

Causas del estreñimiento

Existen diversas causas que pueden llevar al estreñimiento. Algunas de las más comunes son:

Falta de fibra en la dieta: La fibra es esencial para mantener las heces suaves y facilitar su paso a través del intestino.

Deshidratación : No beber suficiente líquido puede hacer que las heces se endurezcan.

: No beber suficiente líquido puede hacer que las heces se endurezcan. Sedentarismo : La falta de actividad física puede ralentizar el movimiento intestinal.

: La falta de actividad física puede ralentizar el movimiento intestinal. Medicamentos : Algunos medicamentos, como analgésicos opioides, antidepresivos y ciertos antiácidos, pueden provocar estreñimiento.

: Algunos medicamentos, como analgésicos opioides, antidepresivos y ciertos antiácidos, pueden provocar estreñimiento. Cambios en la rutina: Viajar o alterar la rutina habitual puede afectar el ritmo digestivo.

Factores de riesgo del estreñimiento

Algunos factores pueden aumentar la probabilidad de sufrir estreñimiento:

Edad: Las personas mayores son más propensas a experimentar estreñimiento.

Género: Las mujeres tienden a sufrir estreñimiento con mayor frecuencia, especialmente durante el embarazo.

con mayor frecuencia, especialmente durante el embarazo. Estrés: La ansiedad y el estrés pueden afectar el sistema digestivo y causar estreñimiento.

El ISSSTE explica las posibles causas del estreñimiento.

Complicaciones asociadas con el estreñimiento

Si no se trata, el estreñimiento puede dar lugar a varias complicaciones, tales como:

Hemorroides: El esfuerzo excesivo puede causar inflamación y dolor en las venas del recto.

Fisuras anales: Desgarros en la piel alrededor del ano, provocados por la evacuación de heces duras.

Impactación fecal: Acumulación de heces en el intestino que puede requerir tratamiento médico.

Remedios para el estreñimiento

Afortunadamente, existen múltiples enfoques para aliviar el estreñimiento. Algunos remedios incluyen:

Aumentar la ingesta de fibra : Consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y granos integrales.

: Consumir alimentos ricos en fibra como frutas, verduras, legumbres y granos integrales. Mantenerse hidratado: Beber suficiente agua a lo largo del día para ayudar a suavizar las heces.

Hacer ejercicio regularmente: La actividad física puede estimular el movimiento intestinal.

Establecer una rutina: Intentar ir al baño a la misma hora todos los días, especialmente después de las comidas.

Tratamientos médicos para el estreñimiento

En casos más severos, puede ser necesario recurrir a tratamientos médicos. Algunas opciones incluyen:

Laxantes de venta libre : Existen varios tipos, como los laxantes osmóticos, que ayudan a atraer agua hacia el intestino.

: Existen varios tipos, como los laxantes osmóticos, que ayudan a atraer agua hacia el intestino. Suplementos de fibra : Pueden ayudar a aumentar el volumen de las heces y facilitar su paso.

: Pueden ayudar a aumentar el volumen de las heces y facilitar su paso. Medicamentos recetados: Si el estreñimiento es crónico, un médico puede prescribir medicamentos específicos para tratarlo.

Cuándo consultar a un médico

Es importante buscar atención médica si experimentas síntomas de estreñimiento que no mejoran con cambios en la dieta o el estilo de vida.

También deberías consultar si: