‘Virus zombies’: ¿Qué son y por qué podrían afectar la salud pública?

El virus del COVID-19 le ha quitado el sueño a las y los científicos desde hace ya tres años, cuando surgió el primer contagio en seres humanos en Wuhan, China.

El virus del SARS-CoV-2 ha demostrado que puede mutar y generar distintas cepas y síntomas en los seres humanos.

A la lista de preocupaciones de los científicos ahora se suma que revivieron a siete virus zombies que estuvieron inactivos y atrapados en el hielos de Rusia; uno de ellos tiene más de 50 mil años de antigüedad

An update on eukaryotic viruses revived from ancient permafrost es el estudio donde se dio a conocer la resurrección de los virus y los especialistas argumentan que debido al cambio climático, el descongelamiento de los témpanos de hielo en Siberia está liberando materia orgánica de hasta hace un millón de años.

En el informe se detalla que esta materia orgánica liberada por el descongelamiento del hielo se descompone en dióxido de carbono y metano, lo que potencia el efecto invernadero.

¿Cuáles son los virus zombies identificados?

Se detalla que los virus se extrajeron de:

La lana de un mamut.

de los intestinos de un lobo siberiano.

De un lago de la zona.

Se detalla que sus genomas eran todos distintos y nunca antes vistos.

Algunos de ellos representan una potencial amenaza para la salud pública, ya que pueden infectar a otros organismos.

Los científicos aclararon que en la zona todavía se podrán encontrar otros virus y aseguraron que serán estudiados.

‘’La situación sería mucho más desastrosa en el caso de enfermedades vegetales, animales o humanas que causen estos antiguos virus desconocidos’', se indica en el informe de la investigación

No descartan que los virus sigan siendo contagiosos y se desconoce los alcances que tendrían entre los seres humanos.

Se le acaba el hielo al Ártico y las aves marinas lo resienten

De acuerdo con el Centro Nacional de Datos de Hielo y Nieve de Estados Unidos, el hielo marino del Ártico se redujo a 4 millones de kilómetros cuadrados.

Esto significa que es la doceava extensión más baja de hielo marino y los científicos explican que la tendencia a largo plazo es que la capa de hielo se adelgace aún más.

Además, la extensión mínima del hielo marino del Ártico está disminuyendo a una tasa del 13.1 por ciento por década.

“Incluso con el calentamiento global y la tendencia general a la baja en el hielo marino, todavía existe una variabilidad natural”, dice Walt Meier, investigador.