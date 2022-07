Especificaciones y ‘peros’ del Paxlovid, el medicamento contra COVID que toma Biden

Las olas de contagios COVID registradas en todo el mundo alcanzaron al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de que la Casa Blanca informó que el demócrata está infectado con el virus SARS-CoV-2.

El mandatario presenta “síntomas muy leves” y estará aislado en la Casa Blanca mientras continúa con el calendario de reuniones que tenía planificadas a las que se unirá vía Zoom, explicó Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa.

La funcionaria explicó que los médicos a cargo del mandatario han empezado a administrarle Paxlovid, un medicamento desarrollado por Pfizer para tratar casos de COVID, pero, ¿qué más sabemos de este fármaco?

Puede ser recetado para adultos y para adolescentes de 12 años en adelante.

El tratamiento debe comenzar dentro de los primeros cinco días después del inicio de síntomas.

Paxlovid consta de dos medicamentos: nirmatrelvir y ritonavir . Los comprimidos se toman juntos dos veces al día durante cinco días.

. Los comprimidos se toman juntos dos veces al día durante cinco días. Los comprimidos deben ser tragados por completo, es decir, el paciente no deben masticar, romper ni triturar las pastillas.

El medicamento puede ser ingerido en ayunas o con alimentos.

El Paxlovid debe ser administrado a personas que estén en riesgo de desarrollar un cuadro de COVID grave que lleve a la hospitalización o a la muerte. Si bien el presidente Biden cuenta ya con cuatro dosis de vacunas COVID (la más reciente en marzo pasado), se encuentra en uno de los grupos considerados como de riesgo, el de las personas adultas mayores (tiene 79 años).

Los ‘peros’ del Paxlovid

El medicamento no ha estado exento de polémicas. En junio, Pfizer suspendió la inscripción a un estudio en pacientes que no tenían un alto riesgo de enfermedad grave después de que la píldora no alivió los síntomas.

También se ha cuestionado sobre el ‘rebote’ de síntomas de la enfermedad provocada por el virus SARS-CoV-2 después de completar el tratamiento. Anthony Fauci, el principal asesor médico del presidente Biden, sufrió síntomas del padecimiento después de tomar Paxlovid, y dijo que se sintió mejor después de comenzar un segundo tratamiento, una estrategia que había sido sugerida por el director ejecutivo de Pfizer, Albert Bourla.

Con información de AP, Bloomberg y los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades (CDC)