COVID prolongado: Dolores de cabeza, pérdida de cabello y otros síntomas que pueden durar años

Una infección grave causada por el virus del SARS-CoV-2 dura aproximadamente dos o tres semanas, sin embargo, el ‘long COVID’ puede durar meses o años con síntomas y problemas relacionados con el sistema respiratorio, cardiovascular y problemas neurocognitivos.

Una investigación publicada en Scientific Reports reveló que el COVID prolongado puede afectar múltiples órganos y sistemas corporales. Los síntomas a largo plazo de COVID informados con mayor frecuencia incluyeron anomalías respiratorias, cansancio, problemas neurocognitivos, dolor, síntomas parecidos al resfriado, cambios en el olfato o el gusto, así como síntomas relacionados con el sistema cardiovascular, el sistema digestivo, el cabello y la piel.

El COVID prolongado se refiere a cualquiera de las más de dos docenas de síntomas que persisten, se repiten o aparecen por primera vez al menos un mes después de una infección por coronavirus. Estos pueden afectar todas las partes del cuerpo y pueden incluir fatiga, dificultad para respirar, confusión mental y coágulos de sangre.

Investigadores hicieron seguimiento durante un año de 8 mil personas enlistadas en la “Encuesta COVID-19 del Estudio de Comprensión de Estados Unidos”. En la muestra final tomaron en cuenta a 308 personas infectadas, de las cuales el 23 por ciento manifestó síntomas que duraron más de 12 semanas.

Los síntomas persistentes de aparición más comunes fueron dolor de cabeza (en un 22 por ciento), goteo o congestión nariz (19 por ciento), malestar abdominal (18 por ciento), fatiga (17 por ciento) y diarrea (13 por ciento).

La investigación demostró que el ‘long COVID’ tiene más probabilidad de desarrollarse entre individuos obesos, quienes experimentaron pérdida de cabello, cefalea y dolor de garganta durante la infección.

“Hubo una falta de evidencia que relacionara el riesgo con la edad, género, raza/ origen étnico, educación, tabaquismo actual o condiciones crónicas comórbidas”.

¿Las vacunas evitan el COVID prolongado?

El estudio aclara que no se incluyó “el estado de vacunación en el análisis actual porque las vacunas no estaban ampliamente disponibles durante nuestro período de estudio. Solo 17 personas habían recibido al menos una dosis de la vacuna COVID durante el período de seguimiento en nuestro estudio. Examinamos las trayectorias de los síntomas en estos casos y no encontramos ninguna las diferencias en sus síntomas posteriores a la vacuna y la prevalencia de COVID prolongado”.

Sin embargo, un estudio realizado en mayo pasado publicado en Nature Medicine indicó que las infecciones progresivas y los síntomas prolongados de COVID fueron más comunes entre los que recibieron la inyección de dosis única de Johnson & Johnson en comparación con dos dosis de las vacunas Moderna o Pfizer.

La vacunación redujo las posibilidades de cualquier síntoma prolongado de COVID en un “modesto” 15 por ciento, aunque redujo a la mitad el riesgo de problemas respiratorios o de coagulación persistentes, explicó Al-Aly, investigadora de la Universidad de Washington y el sistema de salud de Asuntos de Veteranos en St. Luis. Estos síntomas incluían dificultad persistente para respirar o tos y coágulos de sangre en los pulmones o las venas de las piernas.

La Dra. Kristin Englund, experta en enfermedades infecciosas, que dirige un centro para pacientes con COVID de larga duración en la Clínica Cleveland, dijo que el estudio de Nature Medicine refleja lo que ve en su clínica. Los pacientes largos de COVID allí incluyen personas que fueron vacunadas y recibieron refuerzos.

“Como no tenemos tratamientos claros para la COVID prolongada, es importante que todos se vacunen y utilicen otros métodos de prevención comprobados, como el uso de máscaras y el distanciamiento social, para prevenir infecciones con la COVID y, por lo tanto, la COVID prolongada”, dijo Englund.