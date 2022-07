Si tengo síntomas de COVID, ¿me hago la prueba o asumo que estoy contagiado?

Si bien el autoaislamiento ya no es obligatorio, lo recomendable es no salir de casa si sospechas que tienes coronavirus. (Cuartoscuro)

¿Tienes dolor de garganta y sientes que podrías estar contagiado? Hace un año, es probable que de inmediato te hayas hecho la prueba de COVID, pero ¿y ahora?

En muchos países, ya no está obligado legalmente a autoaislarse si da positivo. En Reino Unido y otros lugares las pruebas ya no son gratuitas y muchos gobiernos han adoptado una política de “vivir con COVID”.

Si bien el autoaislamiento ya no es obligatorio, lo recomendable es no salir si sospechas que tienes COVID o tal vez pienses que es mejor no saberlo.

Si no estás seguro de qué hacer, no estás solo. Una investigación en curso como parte del estudio Opiniones públicas durante la pandemia de coronavirus muestra que muchas personas no están seguras de lo que deberían hacer si no se sienten bien. Esto incluye cómo reconocer los síntomas de COVID, si deben hacerse una prueba y si deben autoaislarse.

En una encuesta reciente, dos tercios de los adultos del Reino Unido dijeron que sería muy probable que se hicieran la prueba si tuvieran síntomas de COVID. Pero durante la ola actual, en comparación con la última ola de marzo, los datos del gobierno muestran que la cantidad de personas que se hicieron las pruebas ha sido mucho menor. Esto no es particularmente sorprendente, dado que las pruebas ya no son gratuitas (excepto las pruebas de flujo lateral en Gales hasta finales de julio).

Sin embargo, se sugiere que lo mejor que se puede hacer es una prueba rápida. Si no tiene acceso a uno, o incluso si lo tiene, y resulta negativo, mientras no se sienta bien, es sensato mantenerse alejado de los demás.

¿Cuáles son los síntomas de COVID-19?

La orientación oficial del gobierno aún sugiere que se debe hacer una prueba si cree que podría tener COVID. Y se recomienda a las personas que intenten quedarse en casa y evitar el contacto con otras personas si experimentan síntomas de una infección respiratoria, como COVID o gripe.

La mayoría de la gente sabe que los principales síntomas oficiales de COVID incluyen una tos nueva y continua, pérdida del gusto o del olfato y fiebre. Una encuesta reciente encontró que aproximadamente nueve de cada diez británicos los identificaron correctamente.

Dada la gran cantidad de casos en el Reino Unido en este momento, la probabilidad de tener COVID es actualmente relativamente alta.

Pero a medida que el virus ha evolucionado durante la pandemia, se han agregado más síntomas a la lista oficial. Estos incluyen dificultad para respirar, fatiga, dolores o molestias musculares, falta de apetito, dolor de cabeza, dolor de garganta, congestión o secreción nasales, diarrea y náuseas.

De hecho, los datos recientes de la aplicación ZOE del Reino Unido (que continúa rastreando los síntomas de COVID y los resultados de las pruebas autoinformados por las personas) sugieren que, para las personas que han sido vacunadas, los cinco síntomas más comunes ahora son secreción nasal, dolor de cabeza, estornudos, dolor de garganta y tos persistente.

Entonces, parece que dos de los tres síntomas que tendemos a asociar inmediatamente con COVID no se encuentran actualmente entre los síntomas más comunes.

Es menos probable que las personas puedan identificar algunos de estos otros síntomas como posibles síntomas de COVID. Por ejemplo, en la misma en cuesta, menos de la mitad de las personas identificaron correctamente la sensación de náuseas o pérdida de apetito como posibles síntomas de COVID, y solo dos tercios identificaron una nariz tapada o que moqueaba.

El perfil de síntomas en evolución, junto con el hecho de que muchos síntomas de coronavirus se parecen mucho a los síntomas del resfriado y la gripe, hace que sea muy difícil determinar si usted podría tener COVID o no.

De nuevo, el mejor consejo es, en caso de duda, probar. Por supuesto, es más fácil decirlo que hacerlo sin acceso a kits de prueba gratuitos. Si tiene un suministro limitado, es particularmente útil realizar la prueba cuando visite a familiares que son clínicamente vulnerables, especialmente si tiene alguno de los síntomas mencionados anteriormente, por leves que sean.

‘Viviendo con COVID’

En mi opinión, “vivir con COVID” no significa que no podamos volver a salir y divertirnos. Simplemente significa que, al hacerlo, debemos recordar algunos de los conceptos básicos de lo que nos ha enseñado la pandemia. Manténgase al día con nuestras vacunas y, cuando no nos sintamos bien, hágase una prueba si es posible. Dicho esto, independientemente de si es COVID o algo más como la gripe, considere mantenerse alejado de los demás y usar una máscara.

El resto de la responsabilidad recae en los gobiernos y las organizaciones. La esperanza es que el gobierno comience a proporcionar pruebas gratuitas nuevamente pronto. Si queremos evitar una ola importante en otoño o invierno este año, el primer paso es atraparla temprano y tomar medidas.

Otras medidas importantes incluyen garantizar una ventilación adecuada en los edificios y apoyar un trabajo más flexible. Una cultura de presentismo (ir a trabajar cuando se está enfermo) impregnaba antes de COVID.

En la era de la pandemia y más allá, las personas deben recibir apoyo para trabajar desde casa si es posible y recibir un pago por enfermedad adecuado para disuadirlos de ir a trabajar cuando realmente no se encuentran bien.