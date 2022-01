Ómicron, ¿responsable de una mayor tasa de hospitalización en bebés? Esto sabemos

Contagios por ómicron ha resultado en una tasa de hospitalización de bebés en el Reino Unido más alta que la observada en variantes anteriores de COVID-19, aunque la mayoría de las estadías en el hospital fueron cortas, dijeron los investigadores.

Los bebés menores de 1 año representaron el 42 por ciento de los niños hospitalizados durante la ola de ómicron, en comparación con el 30 por ciento entre mayo y mediados de diciembre, cuando prevalecía la variante delta, dijo un equipo de médicos de todo el Reino Unido en datos publicados el viernes.

Sin embargo, los resultados para los bebés hospitalizados han sido positivos, sin muertes, menos necesidad de oxígeno y proporcionalmente menos admisiones a cuidados intensivos que durante la onda delta.

Los datos se suman a la evidencia de Estados Unidos que señala un aumento en las hospitalizaciones de niños debido a ómicron. Sin embargo, el Consorcio de Caracterización Clínica del Coronavirus del Reino Unido dijo que también se ajusta a lo que normalmente se esperaría durante un invierno ajetreado de infecciones respiratorias, y que la precaución en el tratamiento de niños con fiebre puede explicar parte de la tasa de admisión más alta.

“Acepto completamente que cualquier ingreso hospitalario es estresante para los padres, pero estos no son niños particularmente enfermos”, dijo Calum Semple, profesor de salud infantil y medicina de brotes en la Universidad de Liverpool, quien es miembro del consorcio. Los bebés pasaron un promedio de poco menos de dos días en el hospital, afirmó.

Datos tranquilizadores

Un análisis de los datos del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra también fue “extremadamente tranquilizador”, dijo Russell Viner, profesor de salud infantil y adolescente en el University College London. La mayoría de los niños hospitalizados tenían menos de tres meses, una edad en la que los médicos tienden a tratar la fiebre con mucha precaución. Aproximadamente la mitad de ellos no recibieron tratamiento, sino que simplemente fueron observados, dijo.

Las pequeñas vías respiratorias superiores de los niños los hacen más susceptibles a algunos tipos de enfermedades respiratorias. También hay evidencia de que ómicron afecta esa parte del tracto respiratorio más que las variantes anteriores, dijo.

Se necesita investigar más antes de sacar conclusiones sobre si ómicron causa una enfermedad más grave en los niños, dijo la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido en un comunicado. En general, los datos aún muestran que el COVID presenta un riesgo muy bajo para la salud de los niños y los bebés, dijo la agencia.

La mayoría de los bebés hospitalizados tenían fiebre, a menudo con tos. Estaban sanos, sin otras afecciones médicas, dijeron los investigadores. El estudio no incluyó datos sobre el estado de vacunación de sus madres.

“Para los pediatras, este es absolutamente nuestro tipo de trabajo básico”, dijo Camilla Kingdon, presidenta del Royal College of Pediatrics and Child Health, sobre los síntomas observados. “Estoy muy seguro de que incluso si viéramos un aumento del nivel actual de actividad, podríamos hacer frente”.

La tasa más alta de hospitalizaciones infantiles probablemente no pueda explicarse solo por la falta de vacunas para niños pequeños o una alta propagación en las comunidades, porque no hubo un aumento correspondiente en las hospitalizaciones de niños pequeños mayores que tampoco tienen acceso a una vacuna. señaló Christina Pagel, profesora de investigación operativa en el University College London. Ella no participó en el estudio, pero revisó los resultados.

“Necesitamos urgentemente entender más sobre lo que podría estar causando este aumento”, dijo Pagel. Los datos también muestran que los niños de áreas económicamente más desfavorecidas tienen muchas más probabilidades de ser hospitalizados, una discrepancia que solo se ha ampliado en la ola de omicrones, explicó.